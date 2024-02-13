بلاكبيري تعتزم شطب المزيد من الوظائف في كندا

أعلنت شركة تكنولوجيا الهواتف الذكية الموجود مقرها في كندا بلاكبيري ليمتد استهدافها تحقيق زيادة صافي أرباحها السنوية بمقدار 100 مليون دولار من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق وزيادة هامش الأرباح.

يأتي ذلك إلى جانب خطتها التي أعلنتها في الربع الماضي من العام لخفض الإنفاق بمقدار 50 مليون دولار. كما ذكرت الشركة التي تعمل حالياً في مجال برامج أمن المعلومات أنها تعتزم شطب المزيد من الوظائف في قطاع الأمن السيبراني.

في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها لإيرادات الربع الحالي بين 150 و159 مليون دولار. وأعلنت الشركة في الربع الماضي اعتزامها خفض النفقات بمقدار 50 مليون دولار سنوياً.

وتتركز هذه الخطة بدرجة كبيرة على قطاع الأمن السيبراني وتضمن الاستغناء عن حوالي 200 موظف.

وخلال الربع الحالي تتخذ بلاكبيري المزيد من الإجراءات لتبسيط هيكل الإنفاق. ومن المتوقع قيام الشركة بشطب المزيد من الوظائف في قطاع الأمن السيبراني لتوفير حوالي 27 مليون دولار سنوياً، واتخاذ إجراءات أخرى غير شطب الوظائف لتوفير 8 ملايين دولار.

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