بلاكبيري تعتزم شطب المزيد من الوظائف في كندا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة تكنولوجيا الهواتف الذكية الموجود مقرها في كندا بلاكبيري ليمتد استهدافها تحقيق زيادة صافي أرباحها السنوية بمقدار 100 مليون دولار من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق وزيادة هامش الأرباح.
يأتي ذلك إلى جانب خطتها التي أعلنتها في الربع الماضي من العام لخفض الإنفاق بمقدار 50 مليون دولار. كما ذكرت الشركة التي تعمل حالياً في مجال برامج أمن المعلومات أنها تعتزم شطب المزيد من الوظائف في قطاع الأمن السيبراني.
في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها لإيرادات الربع الحالي بين 150 و159 مليون دولار. وأعلنت الشركة في الربع الماضي اعتزامها خفض النفقات بمقدار 50 مليون دولار سنوياً.
وتتركز هذه الخطة بدرجة كبيرة على قطاع الأمن السيبراني وتضمن الاستغناء عن حوالي 200 موظف.
وخلال الربع الحالي تتخذ بلاكبيري المزيد من الإجراءات لتبسيط هيكل الإنفاق. ومن المتوقع قيام الشركة بشطب المزيد من الوظائف في قطاع الأمن السيبراني لتوفير حوالي 27 مليون دولار سنوياً، واتخاذ إجراءات أخرى غير شطب الوظائف لتوفير 8 ملايين دولار.
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