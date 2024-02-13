حمدان بن محمد يُكرم الفائزين بجوائز تكنولوجيا الحكومات

حمدان بن محمد يُكرم الفائزين بجوائز تكنولوجيا الحكومات
التاريخ
2/13/2024 6:00:22 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجوائز تكنولوجيا الحكومات، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.
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