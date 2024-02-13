حمدان بن محمد يُكرم الفائزين بجوائز تكنولوجيا الحكومات

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجوائز تكنولوجيا الحكومات، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

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