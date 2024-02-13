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حمدان بن محمد يُكرم الفائزين بجوائز تكنولوجيا الحكومات

2/13/2024 6:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجوائز تكنولوجيا الحكومات، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

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