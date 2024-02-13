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تركي آل الشيخ: مخرج نهائي المونديال سيخرج لقاء القمة المصرية.. وأتمنى تتويج الأهلي

2/13/2024 5:21:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وعد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بخروج مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر التي تقام 8 مارس المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض، بأفضل صورة ممكنة.

وقال تركي آل الشيخ، أمس الاثنين، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "MBC MASR": "اتفقت مع مسؤولي الشركة المتحدة للرياضة على تجهيز أكبر ستوديو رياضي للمباراة، وبثها بأعلى تقنية، وبواسطة مخرج نهائي بطولة كأس العالم 2022".

وأضاف: "سيكون هناك بث مشترك، وسيتم تخصيص أغلب تذاكر المباراة للجماهير المصرية، وأعد بمشاهدة نهائي مختلف تمامًا، وسيكون يومًا تاريخيًا".

وعلق الإعلامي عمرو أديب مقدم البرنامج، قائلاً إنه يتمنى فوز الزمالك، ليرد تركي آل الشيخ: "وأنا أتمنى تتويج الأهلي".

يذكر أن تركي آل الشيخ تقلد قبل عدة سنوات، الرئاسة الشرفية للأهلي المصري، قبل أن يتخلى عن منصبه بعد خلافات مع إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب.

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