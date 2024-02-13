قرار حكومي في كوت ديفوار بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفلت كوت ديفوار، أمس الإثنين، بالانتصار الذي حققته ليلة الأحد، على نيجيريا بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2023.
ونشر الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، عبر حسابه على منصة "إكس" بعد التتويج: "نحن أبطال إفريقيا، يا لها من سعادة، برافو برافو لأفيالنا".
وأضاف الرئيس، الذي قام بتسليم الكأس للأبطال، على الملعب الذي يحمل اسمه: "شكرًا لكم على هذه النجمة الثالثة التي قدمتموها للأمة، نحن فخورون بكم".
وفي وقت لاحق، وخلال إعلان عبر قناة RTI 1 بالتلفزيون الإيفواري، أعلن واتارا أن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية للبلاد بمناسبة انتصار المنتخب الوطني بالكأس.
من جانبها، صرحت الحكومة عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إكس": "في سماء الكرة الإفريقية، يمكننا الآن رؤية النجوم الثلاث التي تسطع في كوت ديفوار".
كما احتفى الاتحاد الإفريقي، بفوز الأفيال على منتخب نيجيريا، قائلاً "شكرًا كوت ديفوار.. تهانينا".
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