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قرار حكومي في كوت ديفوار بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا 2023

2/13/2024 5:21:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفلت كوت ديفوار، أمس الإثنين، بالانتصار الذي حققته ليلة الأحد، على نيجيريا بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2023.

ونشر الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، عبر حسابه على منصة "إكس" بعد التتويج: "نحن أبطال إفريقيا، يا لها من سعادة، برافو برافو لأفيالنا".

وأضاف الرئيس، الذي قام بتسليم الكأس للأبطال، على الملعب الذي يحمل اسمه: "شكرًا لكم على هذه النجمة الثالثة التي قدمتموها للأمة، نحن فخورون بكم".

وفي وقت لاحق، وخلال إعلان عبر قناة RTI 1 بالتلفزيون الإيفواري، أعلن واتارا أن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية للبلاد بمناسبة انتصار المنتخب الوطني بالكأس.

من جانبها، صرحت الحكومة عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إكس": "في سماء الكرة الإفريقية، يمكننا الآن رؤية النجوم الثلاث التي تسطع في كوت ديفوار".

كما احتفى الاتحاد الإفريقي، بفوز الأفيال على منتخب نيجيريا، قائلاً "شكرًا كوت ديفوار.. تهانينا".

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