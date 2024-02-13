أولمبياد باريس 2024 تفتح ذراعيها أمام ميسي

شرّع خافيير ماسكيرانو مدرب المنتخب الأرجنتيني المتأهل لأولمبياد باريس 2024، الباب أمام النجم ليونيل ميسي، في حال رغب الأخير في الانضمام إلى صفوفه كأحد 3 لاعبين فوق 23 عامًا.

وكانت الأرجنتين، حجزت إحدى تذكرتي قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لأولمبياد باريس المقرر من 26 يوليو حتى 11 أغسطس بعد فوزها على البرازيل (1-0) في كَراكاس، ما حرم المنتخب الفائز بذهبية الأولمبيادين الأخيرين في ريو 2016، وطوكيو 2020 من التأهل للألعاب الصيفية.

وتوجت الأرجنتين بذهبية أولمبيادي أثينا 2004 مع المهاجم كارلوس تيفيز، والمدرب مارسيلو بييلسا، وبكين 2008 بقيادة ميسي.

وعلّق ماسكيرانو الذي لعب إلى جانب ميسي بقميصي الأرجنتين وبرشلونة الإسباني، قائلاً "الجميع يعرف علاقتي مع ليو، الباب مشرّع للانضمام إلينا".

وتنص القوانين على إمكانية تعزيز المنتخبات الأولمبية ما دون 23 عامًا بـ 3 لاعبين تتجاوز أعمارهم هذا الحد.

وتحدث ماسكيرانو في وقت سابق عن إمكانية إسناد إدارة المنتخب الأولمبي، إلى مدرب المنتخب الأول المتوج بمونديال قطر 2022 ليونيل سكالوني.

وانتزعت الباراغواي البطاقة الثانية لأمريكا الجنوبية في الأولمبياد بفوزها على فنزويلا (2-0)، لتحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدمة بفارق نقطتين على الأرجنتين و4 نقاط على البرازيل الثالثة، وتذيلت فنزويلا الترتيب مع نقطة واحدة.

وبلغت منتخبات البرازيل والأرجنتين والباراغواي وفنزويلا المرحلة النهائية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد، وهي مجموعة من أربعة منتخبات (أقيمت بنظام مباراة واحدة وليس ذهاباً وإياباً) تأهل عنها صاحبا المركزين الاول والثاني.

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