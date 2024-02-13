اتجاه لتأجيل كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

أجرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محادثة، مع نظيريه في "كاف" والاتحاد المغربي باتريس موتسيبي وفوزي لقجع، بشأن موعد النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك على هامش حضور الثلاثي نهائي الكان، الذي حسمه منتخب كوت ديفوار لصالحه على حساب نيجيريا، الأحد الماضي.

وبحسب موقع "كورة" فإان إنفانتينو تحدث مع لقجع، واقترح عليه، إقامة النسخة المقبلة المقرر لها في المغرب، إما مارس 2025، أو تأخيرها إلى يناير 2026.

ولم يتلق رئيس فيفا ردًا حاسمًا من لقجع، الذي يصر على أن يستضيف المغرب الدورة صيفًا، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد العرش في يوليو، وأيضًا لضمان نجاح البطولة في ظل الحالة المناخية الجيدة، بعكس الشتاء.

وأكد رئيس فيفا أنه حال تم لعب بطولتي الكان، ومونديال الأندية في صيف 2025، فسيكون عليه عقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبي، لإقناعه بتأخير انطلاقة الدوريات الأوروبية حتى سبتمبر 2025، مشددًا على أن الحسم ينبغي أن يكون قريبًا، كي تتحدد روزنامة المباريات بدقة، لأن صيف 2026 سيشهد احتضان أمريكا لكأس العالم للمنتخبات.

ويعيش إنفانتينو في دوامة بسبب عدم قدرته على تعديل تاريخ مونديال الأندية بشكله الجديد، بسبب عقود الرعاية والنقل التليفزيوني، واتفاقه مع الأندية الأوربية الكبيرة التي حددت برنامج تحضيراتها لهذه الفترة.

وأثار لقجع الجدل بإعلانه منذ أيام، إقامة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2025 التي يستضيفها المغرب، خلال الصيف، وقال فوزي لقجع في مؤتمر صحفي: "المغرب سينظم الكان (2025) صيفًا لأننا بصدد التحضير لنسخة غير مسبوقة تتزامن مع احتفالات المغرب بعيد العرش، وكذا بعودة المهاجرين المغاربة من أوروبا في الإجازة، ولأن الظروف المناخية ستتيح لنا نجاحًا منقطع النظير".

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