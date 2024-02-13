«قلت لكم ما أبي أنضم».. مانشيني ينتصر في أزمة متمردين منتخب السعودية

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء أمس الإثنين، قرارها في القضية المعروفة باسم اللاعبين المتمردين، التي ظهرت بعدما استبعد روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية 6 لاعبين من قائمة الأخضر الآسيوية، قبل أيام من انطلاق البطولة الآسيوية، لعدم رغبتهم في تمثيل المنتخب حسبما قال المدرب الإيطالي.



وقررت اللجنة في بيان رسمي تغريم سلطان الغنام 200 ألف ريال، بسبب طلبه من مانشيني، إعفاءه من الانضمام لمعسكر المنتخب قبيل كأس آسيا وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني مع اللاعب بتاريخ 28 ديسمبر 2023، بناءً على المادة 10 الفقرة (2،1) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

كما تم تغريم سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال، بعد ثبوت عدم رغبته في الانضمام للمنتخب، عقب استدعائه لمعسكر الأخضر، الذي أقيم في أكتوبر الماضي، حيث أبدى اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض رغبته بعدم الانضمام بقوله: "ما قلت لكم ما أبي أنضم"، بناءً على المادة العاشرة الفقرة (5،1) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

بينما قررت إيقاف الحارس نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل معسكر المنتخب كما طلب من إدارة المنتخب، إيصال رسالته بعدم رغبته في الانضمام للمعسكر، وإرسال رسالة متضمنة الإساءة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب، مخالفًا بذلك المادة الـ 10 الفقرة (3،2،1) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، كما تم إيقاف اللاعبين محمد مران، خالد الغنام، علي هزازي، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال، لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب، بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب رغم أن الفرصة كانت لاتزال قائمة لانضمامهم، مخالفين بذلك المادة الـ 10 الفقرة (3،2،1) الخاصة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وأكد المستشار القانوني يعقوب المطير، أن العقوبات التي صدرت تجاه متمردي المنتخب السعودي، يمكن الاستئناف عليها، وأضاف خلال ظهور تلفزيوني: "يمكن الاستئناف على قرارات لجنة الاحتراف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي عند استلام الحيثيات".



وواصل حديثه بالتأكيد على أن اللاعبين الـ 6 المعاقبين سيستلمون حيثيات القرارات كاملة لبحث إمكانية الاستئناف عليها، مضيفًا: "لن يحق لهم التقدم بالاستئناف حتى يوم 15 فبراير".



وعن التفاوت في العقوبات، أوضح: "هي تقديرية خاضعة للجنة الاحتراف إلى جانب توثيق العقوبة باللائحة العاشرة سواء المادة الأولى أو الثانية أو الخامسة".



وأشار إلى أن العقوبة الأشد كانت من نصيب حارس النصر نواف العقيدي وتمثل الحد الأقصى في المادة 65، وذلك يرجع إلى حجم مخالفة اللاعب.

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