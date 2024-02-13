خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين اللواء فارس خلف المزروعي رئيساً لهيئة أبوظبي للتراث

أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين معالي اللواء فارس خلف المزروعي رئيساً لهيئة أبوظبي للتراث.

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