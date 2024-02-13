خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين اللواء فارس خلف المزروعي رئيساً لهيئة أبوظبي للتراث

خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين اللواء فارس خلف المزروعي رئيساً لهيئة أبوظبي للتراث
التاريخ
2/13/2024 5:21:40 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين معالي اللواء فارس خلف المزروعي رئيساً لهيئة أبوظبي للتراث.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN13022024000110011019ID1107845430
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.