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خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين اللواء فارس خلف المزروعي رئيساً لهيئة أبوظبي للتراث

2/13/2024 5:21:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين معالي اللواء فارس خلف المزروعي رئيساً لهيئة أبوظبي للتراث.

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