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مدرسة المعارف الخاصة قامت بتنظيم نموذج محاكاه للأمم المتحدة بمشاركة 22 مدرسة و280 طالباً

2/13/2024 5:21:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دبي : كجزء من التزامها بتطوير و تنمية قادة المستقبل من الطلبة و الطالبات بمختلف الفئات العمرية قامت مدرسة المعارف تحت قيادة المدير التنفيذي لمجموعة FEH
السيد / محمد حسين مطاوع
وتحت اشراف الاستاذة رشا نجيب بتنظيم نموذج محاكاه للأمم المتحدة بمشاركة 22 مدرسة و280 طالب تم من خلالها مناقشة بعض القضايا العالمية الخاصة بالاستدامة بعدد 9 لجان وكان من اهم ما ورد فيها
(COP28 UAE – يونيسيف), والعديد من القضايا الاخرى وكانت هذه التجربة تجسيدا رائعا لروح التعاون و الحوار وتنمية واثقال مهارات القادة عند الطلبة والطالبات حيث جاء محتوى المحاكاة انسجاماً مع أجندة الإمارات 2030 للتنمية المستدامة، التي ترتكز على ترسيخ الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي، والنمو.

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