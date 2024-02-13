«الهوية والجنسية» تدعو القادمين والمغادرين للإفصاح عن العملات والمعادن الثمينة

طالبت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جميع المسافرين سواء القادمين والمغادرين للدولة إلى الإفصاح عما بحوزتهم من العملات والأدوات المالية والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة التي تعادل أو تفوق الـ 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات.

وأكدت الهيئة اليوم الثلاثاء، عبر تغريده نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي (X) بأن عملية الإفصاح تعد إجراء إلزامي يتوجب على جميع الفئات المعنية الالتزام بتنفيذه، حال دخولهم أو مغادرة أراضي الدولة عبر أحد المنافذ المخصصة لذلك.

ودعت المسافرين والمغادرين إلى الاستفادة من منظومة الخدمات الالكترونية التي وفرتها لتسهيل وتسريع إجراءات الإفصاح، من بينها نظام "أفصح"، والذي يمنح كل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً، أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا يزيد قيمته عن 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد عن الحد المذكور.

وبحسب النظام فأنه يضاف ما يحمله المسافرون من هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم.

ويتم الإفصاح عن المبالغ النقدية وفق الضوابط السابقة عبر النظام بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، حيث يتم إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بيانات المسافرين بسهولة ويسر من أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء السفر، حيث لا تتضمن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة.

ويهدف النظام إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، وإدخالها أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والملائمة والشفافية المالية للدولة، وتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية، وتوفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع.

وفي حالة قيام أحد المسافرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمخالفة ضوابط نظام الإفصاح وعدم إفصاحه عما بحوزته من مبالغ نقدية وما في حكمها في حالة زيادتها عن الحد المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، سيتم فرض غرامة جمركية على المسافر وفقاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات لجهات إنفاذ القانون المختصة بناءً على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.

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