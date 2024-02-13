دبي تجمع قادة صناعة الطيران 5 مارس المقبل

كشفت شبكة أفييشن ويك عن جدول أعمال معرضي الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، الذي يهدف إلى دفع جهود القطاع نحو توسع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد المنطقة التي تلعب دوراً محورياً في حركة الطيران العالمي، نمواً كبيراً في قطاع الطيران. كما يتزايد الطلب على الطائرات الجديدة لتلبي متطلبات شركات الطيران بما يتماشى مع خططها لتوسيع أسطولها وتحديث طائراتها، ومن المتوقع أن تصل مساهمة قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المنطقة إلى أكثر من 11.5% عالمياً على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك ما يعزز من حجم السوق ليتعدى هامش الـ 137 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

وسيرتفع سوق تصاميم الطائرات الداخلية في منطقة الشرق الأوسط من 0.93 مليار دولار في عام 2024 إلى 1.26 مليار دولار بحلول عام 2030 بحسب التوقعات الأخيرة، وذلك بسبب الاتجاه نحو تعزيز تجارب المسافرين والطلب المتزايد على الدرجة الاقتصادية المتميزة.

وتقام الفعاليتان يومي 5 و6 مارس 2024 في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 50 شخصية من القادة العالميين والإقليميين لمناقشة الاتجاهات التي تدفع نمو القطاع، بمن فيهم جاستن أودونيل، مدير العمليات الفنية بشركة طيران الرياض، وجيفري ويلكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، وسلمان إقبال، مدير أول في مجال التوريد الفني والعقود في شركة الاتحاد للطيران، وأندري كوشي، المدير الفني بشركة ويز إير.

ويركز جدول الأعمال الذي يقام على مدار يومين، على الموضوعات الرئيسية في قطاع الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات، بما فيها تحديات القوى العاملة وسلسلة التوريد، والاستدامة، وتحسين إدارة الأسطول وفوائد التكنولوجيا الجديدة، فضلاً عن السوق الإقليمية وعلى سوق الشحن.

وخلال جلسة تقام تحت عنوان: «صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات: الاستدامة – أين القطاع الآن؟»، سيناقش مصنعو المعدات الأصلية مبادرات الاستدامة في الشرق الأوسط وما الذي يتوقع أن نراه في المستقبل، وخصوصاً مع اقتراب موعد تحقيق صافي صفر انبعاثات في قطاع الطيران بحلول عام 2050. في هذا الإطار، قال كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وآسيا الوسطى: «نرى في بوينغ أن مستقبل قطاع الطيران سيكون رقمياً ومستداماً ومعتمداً على تقنيات الأتمتة. وتعد الكفاءة التشغيلية من الركائز الأساسية التي ستساهم في وصول القطاع إلى صافي صفر انبعاثات. وبدورها، تواصل بوينغ الاستثمار في المجالات التي تضمن تزويد طائراتنا بأحدث المعدات لدعم الإجراءات المتطورة، كما نعمل مع شركات الطيران والعملاء من الجهات الحكومية ومزودي خدمات الملاحة الجوية والمطارات على تحسين الكفاءة».

ويشارك أيضاً زياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، في جلسة نقاشية بعنوان: «صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات: تحديات القوى العاملة – استقطاب وتدريب والحفاظ على الخبرات». وفي هذا الصدد، قال الحازمي: «نرى في شركة لوفتهانزا تكنيك أن الاستثمار في القوى العاملة يعتبر من الركائز الأساسية لنجاحنا. ومن خلال التركيز على استقطاب وتدريب والحفاظ على المواهب والخبرات، نحن قادرون على بناء فريق يتمتع بكل ما يلزم من الخبرات والتفاني للارتقاء بأعمالنا في مجالات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات إلى مستويات أعلى».



وستغطي سلسلة من الجلسات آخر التطورات والتوجهات في سوق التصاميم الداخلية للطائرات. وهذا يشمل مستقبل تصميم المقصورات وأنظمة الترفيه والاتصال على متن الطائرات، وكيفية تخصيص تجارب المسافرين، والتحديات والفرص في مجالات التحديث والاستدامة وغيرها.

وقبل انعقاد جلسة «معالجة التحديات التي تواجه استراتيجيات شركات الطيران في تحديث وصيانة وإصلاح مقصورات المسافرين»، قال الدكتور برافين سريفاستافا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آيروشامب للطيران»: «تعتبر مقصورة الركاب المساحة الوحيدة على الطائرة التي يمكن للركاب رؤيتها والشعور بها، وبالتالي تشكل تصاميم هذه المقصورات جزءاً مهماً من التصور العام الذي يأخذه المسافرون عن شركة الطيران. ونظراً لزيادة المنافسة وانخفاض المرونة السعرية للطلب، فإن تصميم المقصورة ومستوى الراحة التي توفرها يلعبان دوراً رئيسياً عند اختيار المسافرين لشركة الطيران التي سيسافرون على متنها. أتطلع خلال مشاركتنا في معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات إلى مناقشة الاستراتيجيات التي من شأنها أن تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه شركات الطيران في تحديث وصيانة مقصورات الركاب. كما نهدف إلى مساعدة شركات الطيران في تحسين تكاليف صيانة المقصورات من خلال استخدام التقنيات المتطورة وخيارات استبدال الأجزاء وإصدار الشهادات».

ويتضمن المعرض أيضاً منصة Onboard Hub، والتي ستستعرض مجموعة متنوعة من منتجات ضبط السرعة ومحتوى مجاني وتفاعلي، مع التركيز على أحدث الابتكارات في مجال الترفيه على متن الطائرات وتجربة الركاب.

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