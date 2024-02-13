احتفالات عام التنين تبهج المقيمين والزوار في دبي

شهدت دبي إقامة مجموعة من الفعاليات المميزة والعروض الترويجية التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 2 وحتى 11 فبراير الجاري بمناسبة عام التنين، لتنشر البهجة في أوساط المقيمين والزوار في دبي. ورغم انتهاء الاحتفالات رسمياً في 11 فبراير؛ إلا أنه يمكن للمتسوقين الاستمتاع باحتفالات تستمر حتى نهاية الشهر الحالي في مول الإمارات، حيث تنتظرهم الجوائز اليومية والعروض الحصرية، بما في ذلك فرصة كسب 10 أضعاف نقاط SHARE على مشترياتهم، والفوز بجوائز فورية يومياً، بما في ذلك بطاقات الهدايا وغيرها من المكافآت والجوائز الرائعة التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم في صورة بطاقات هدايا وتذاكر طيران وعملات ذهبية من داماس وأجهزة إلكترونية.

وكان من أبرز الفعاليات، التي أقيمت بمناسبة عام التنين، عرض طائرات الدرون فوق فندق برج العرب الشهير، حيث أضاءت أكثر من 1500 طائرة درون السماء لتصنع شكل تنين صيني يبلغ طوله 300 متر، وقد أظهر هذا العرض الذي جذب أنظار الجماهير، تفوق دبي في مجال التكنولوجيا.



واستضاف دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من التجارب المميزة، شملت استعراض التنين الراقص وعرض «تخيل»، واختتمت الاحتفالات بعرض الألعاب النارية الذي أضاء سماء دبي.



واحتفل سوق التنين برأس السنة الصينية بعروض فنية مميزة تضمنت رقصة التنين الكبير ورقصة الأسد ورقصة تنين الكونج فو وعرض أوبرا بكين ورقصة المظلات. كما شملت الاحتفالات ورشة عمل لصناعة مصباح على شكل رأس تنين.

وقدم «لا بيرل» عروضاً خاصة على التذاكر، مما أتاح لسكان دبي وزوارها الاستمتاع باحتفالات عام التنين. وتمكنت العائلات من الحصول على فرصة المشاركة في أنشطة مختلفة، شملت الرسم على الوجوه ولقاء أبرز شخصيات العرض.



واستضافت آي إم جي عالم من المغامرات ودبي باركس آند ريزورتس سلسلة من العروض النابضة بالحياة والعروض المتجولة والتجارب التفاعلية.

وقدمت العلامات التجارية الشهيرة عروضاً ترويجية رائعة عبر متاجر متعددة، ما خلق تجربة تسوق لا تنسى للجميع.



وأضافت «داماس» لمسة من الأناقة إلى احتفالات السنة الصينية الجديدة من خلال عرض خاص، حيث دعت عملاءها للحصول على هدية مجاناً مع مشترياتهم. واستمتع سكان دبي وزوارها أيضاً بعدد من العروض الحصرية على منتجات مختارة في عدد من متاجر داماس. وقدم متجر غاليري لافاييت عروضاً ترويجية على العلامات التجارية المتخصصة في منتجات العناية بالبشرة.

وأثبتت دبي، بما تقدمه من ضيافة وتنوع وترفيه عالمي، أنها وجهة مميزة للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة. وهو ما يعزز مكانتها وجهة عالمية للسياحة والترفيه والتسوق على مدار العام.

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