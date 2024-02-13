Tuesday, 13 February 2024 03:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لا نسعى للثلاثية من جديد.. هالاند يوجه صدمة لجماهير مانشستر سيتي

2/13/2024 5:21:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

صدم النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، جماهير ناديه، بشأن طموح فريقه هذا الموسم.

ونجح مانشستر سيتي الموسم الماضي، في تحقيق الثلاثية التاريخية لأول مرة في تاريخ النادي، قبل تحقيق لقبي السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

واعترف هالاند، بأن فريقه لا يسعى إلى تحقيق الثلاثية من جديد، خلال الموسم الحالي، وسئل هالاند، ما إذا كان السيتيسينز يسعى إلى تكرار الثلاثية هذا الموسم، وأجاب في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لا، لن نفعل ذلك".

وعن الإصابة التي أبعدته عن الملاعب أكثر من شهرين، قال هالاند: "لقد كان الأمر مروعًا، أنا حقًا لا أحب ذلك، لكنه يجعلك تقدر الذهاب إلى التدريب، كما يجعل عقلك يفكر بشكل مختلف".

وختم: "كان من الجيد أن ألعب مجددًا، وكان شعورًا رائعًا بالفوز أمام إيفرتون، لقد تدربت بقدمي اليمنى، وكان ينبغي علي أن أسجل هدفًا كهذا في مباراتنا الماضية أمام برينتفورد، لذا فهذا يظهر تحسنًا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN13022024000110011019ID1107845424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث