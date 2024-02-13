لا نسعى للثلاثية من جديد.. هالاند يوجه صدمة لجماهير مانشستر سيتي

صدم النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، جماهير ناديه، بشأن طموح فريقه هذا الموسم.

ونجح مانشستر سيتي الموسم الماضي، في تحقيق الثلاثية التاريخية لأول مرة في تاريخ النادي، قبل تحقيق لقبي السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

واعترف هالاند، بأن فريقه لا يسعى إلى تحقيق الثلاثية من جديد، خلال الموسم الحالي، وسئل هالاند، ما إذا كان السيتيسينز يسعى إلى تكرار الثلاثية هذا الموسم، وأجاب في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لا، لن نفعل ذلك".

وعن الإصابة التي أبعدته عن الملاعب أكثر من شهرين، قال هالاند: "لقد كان الأمر مروعًا، أنا حقًا لا أحب ذلك، لكنه يجعلك تقدر الذهاب إلى التدريب، كما يجعل عقلك يفكر بشكل مختلف".

وختم: "كان من الجيد أن ألعب مجددًا، وكان شعورًا رائعًا بالفوز أمام إيفرتون، لقد تدربت بقدمي اليمنى، وكان ينبغي علي أن أسجل هدفًا كهذا في مباراتنا الماضية أمام برينتفورد، لذا فهذا يظهر تحسنًا".

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