غوارديولا عن هالاند: فعل ما لم يفعله ميسي

أوضح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن الترحيب الحار الذي قدمه لاعبو الفريق لجميع الصفقات الجديدة ساعد في تألق هالاند، في أول موسم له مع النادي.

وقدم هالاند مستوى مذهلاً مع مانشستر سيتي، الذي انضم له في صيف 2022 قادمًا من دورتموند، خاصة الموسم الماضي الذي شهد تسجيله 52 هدفًا في جميع المسابقات، وكان عنصرًا رئيسيًا في تتويج الأزرق السماوي بالثلاثية التاريخية، الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ هالاند هذا الموسم بطريقة مماثلة قبل أن يغيب لمدة شهرين بسبب إصابة في القدم، لكنه أصبح الآن جاهزًا مرة أخرى، وشهدت عودته تسجيل هدفي مانشستر سيتي خلال فوزه 2-0 على ضيفه إيفرتون بالدوري الإنجليزي، السبت الماضي.

وانفرد هالاند بصدارة ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 16 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وسئل غوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد مضيفه كوبنهاغن الدنماركي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، عن أداء هالاند الرائع.

وأجاب: "بالطبع، لقد جاء إلى هنا بعد أن فزنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين على التوالي، وتأقلم بشكل، أعتقد أن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين هنا، وشخصيات جيدة تحتضن اللاعبين الجدد، مثل هذا الموسم، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي، ماتيوس، جوسكو احتاجوا في الواقع إلى يوم واحد لكي يصبحوا جزءا من الفريق".

وأضاف: "يأتي هذا لأننا نملك قائدا وطاقما رائعين وهذا ما شعر به هالاند، وفور وصوله كان جزءًا من هذه المجموعة، نحن لا نضغط عليه ونقول إن عليك تسجيل الأهداف، قلنا تأقلم مع ما نقوم به والباقي سيأتي بشكل طبيعي".

وزاد: "هالاند قوي ذهنيًا وبعد هدف واحد، يريد الثاني ثم الثالث، أرقامه في عمره بدوري أبطال أوروبا حتى ميسي لم يحققها في مثل سنه، إنه لا يصدق".

وواصل: "لقد سجل الأهداف في كل مكان طوال الوقت، لديه عقلية وسمات ومهارات مميزة ونحن سعداء بوجوده وبعودته بعد شهرين من الغياب".

وأردف غوارديولا: "لقد مر وقت طويل، مثل كيفين دي بروين الذي غاب لمدة 5 أشهر لكنهما عادا الآن، ونحن سعداء حقًا".

وتمثل مباراة اليوم عودة كوبنهاغن للمنافسات هذا العام بعد عطلة شتوية طويلة، وفي تناقض حاد، يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحلق على خلفية فوزه في 10 مباريات متتالية بمختلف المسابقات.

ورغم ذلك، يعتقد غوارديولا أن هذه المرحلة من دوري الأبطال ليست سهلة دائمًا، حيث قال: "تخبرني تجربتي أن مباراة الذهاب في دور الـ16 تكون صعبة دائما، الاستثناء كان سبورتنغ لشبونة البرتغالي قبل عامين عندما فزنا 5-0، لكننا سجلنا أهدافنا من 6 فرص".

وأتم غوارديولا حديثه: "دائما أكن احتراما كبيرا للمباراة الأولى في دور الـ16".

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