شرطة أبوظبي تحدد طريقة الحصول على شهادة تضرر المركبة بسبب الأحوال الجوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أنه يمكن للذين تضررت مركباتهم بسبب سوء الأحوال الجوية الحصول على شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له مركبتهم من خلال موقع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وأشارت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى أنه يمكن طلب إصدار شهادة تضرر مركبة بسبب الأحوال الجوية، من خلال الموقع الإلكتروني للشرطة:
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