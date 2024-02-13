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شرطة أبوظبي تحدد طريقة الحصول على شهادة تضرر المركبة بسبب الأحوال الجوية

2/13/2024 5:21:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أنه يمكن للذين تضررت مركباتهم بسبب سوء الأحوال الجوية الحصول على شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له مركبتهم من خلال موقع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأشارت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى أنه يمكن طلب إصدار شهادة تضرر مركبة بسبب الأحوال الجوية، من خلال الموقع الإلكتروني للشرطة:

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