نجم مانشستر سيتي: الأموال والإعلانات وراء فوز ميسي بالكرة الذهبية

يعتقد الإسباني رودري، نجم وسط مانشستر سيتي، أن جائزة "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يحسمها التسويق وعوامل أخرى.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، قد حقق جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة، في عام 2023، متفوقا على الثنائي إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

وأثار فوز ميسي بالجائزة الكثير من الجدل، خاصة بعد الموسم الرائع الذي قدمه هالاند مع السيتي، وتحقيقه الثلاثية التاريخية مع جائزتي هداف البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الصدد، قال رودري الذي حل خامسا في سباق الكرة الذهبية لعام 2023، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لست مندهشا، هذا أمر طبيعي.. أتفهم جيدا كيف تسير الأمور على صعيد الجوائز الفردية".

وأضاف: "الأمر يعتمد على التسويق والمال والإعلانات.. كان هناك لاعبو خط وسط من قبل، كانوا إسبانيين أيضا، ولم يحصلوا على ما يستحقونه.. هل تفهم ما أقصد؟ (يقصد تشافي وإنييستا)".

وتابع: "ما يهمني في نهاية المطاف، هو ما حققته بشكل جماعي".

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