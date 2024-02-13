بورصة نيويورك.. تمديد عرض شراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد

تم تمديد عرض السير جيم راتكليف لشراء حصة 25% من أسهم الفئة "أ" بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المتداولة في بورصة نيويورك حتى منتصف ليل الجمعة المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه كان من المقرر أن ينتهي العرض، الذي يعد جزءا من صفقة راتكليف لكي يصبح مالك الأقلية في أسهم نادي مانشستر يونايتد في منتصف ليل اليوم الثلاثاء بالتوقيت العالمي (جرينيتش).

وكان تم الإعلان عشية أعياد الميلاد (كريسماس) عن موافقة رئيس شركة (إنيوس) العملاقة للكيماويات على شراء حصة قدرها 25% من نادي مانشستر يونايتد، في صفقة تضمنت استثمار 300 مليون دولار في البنية التحتية الخاصة بالنادي.

وإضافة إلى شراء أسهم الفئة "ب" المملوكة لعائلة جليزر، أكد الإعلان أن راتكليف سيعرض شراء ما يصل إلى 25% من جميع أسهم الفئة "أ" بسعر 33 دولارا للسهم الواحد.

ووفقا للوكالة، أجرى راتكليف سلسلة من الاجتماعات مع موظفي النادي وشركائه في الأيام الأخيرة، حيث التقى بقادة صندوق مشجعي مانشستر يونايتد المستقل وتحدث مع المسؤولين المحليين، الذين كان من بينهم كبار ممثلي مجلس إدارة النادي، وعمدة مدينة مانشستر الكبرى أندي بورنهام.

وكشفت تقارير إخبارية أن راتكليف يخطط بالفعل لقيادة عملية إصلاح شاملة لفريق كرة القدم بمانشستر يونايتد، من أجل إعادة البريق للفريق، الذي ودع مبكرا المسابقات القارية هذا الموسم، عقب تذيله ترتيب مجموعته في الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز السادس حاليا بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، وذلك مع تبقي 14 مباراة على نهاية الموسم الحالي.

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