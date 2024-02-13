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السماح لشركات الصرافة بالإمارات برفع رسوم التحويلات

2/13/2024 5:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصلت شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل اختياري على رسوم التحويلات، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15 % أي ما يعادل 2.5 درهم إماراتي، بحسب ما أعلنته مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي (FERG).


يمثل هذا التعديل وفقا للمجموعة أول تعديل للرسوم منذ خمس سنوات مقراً بالتطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف منذ آخر تعديل على الرسوم.


وينطبق تعديل الرسوم على الفروع حصراً، في حين أن رسوم التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة والتحويل المالي ستبقى على حالها أو قد تخفَض في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع.


وذكر بيان المجموعة أن هذه الموافقة تأتي في أعقاب تقييم دقيق للنفقات المرتبطة باستيفاء أعلى معايير الخدمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
ويهدف تعديل الرسوم وفق المجموعة إلى ضمان المواءمة بين التعديلات على الرسوم وقدرة العملاء على تحمُّل تكاليف المعاملات، مما يضمن تجربة تحويل سلسة وآمنة وبأسعار معقولة.

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