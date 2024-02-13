مستعمرون يهاجمون عائلة في برية كيسان ويستولون على أغنام ومركبة وجرار زراعي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، عائلة في برية كيسان شرق بيت لحم، واستولوا على عدد من رؤوس الغنم ومركبة وجرار زراعي.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات لـلوكالة الرسمية، بأن مجموعة من مستعمري "معالي عاموس" الجاثمة على أرض المواطنين، هاجمت لليوم الثاني على التوالي منزل المواطن إبراهيم عويضة سواركة، واستولت على 40 رأسا من الغنم ومركبة وجرار زراعي.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت المواطن سواركة صباحا بعد دهم منزله، وزوجته ترقد حاليا في المستشفى بعد إصابتها أمس جراء اعتداء المستعمرين عليها، مشيرا إلى أن أولاده ما زالوا محاصرين في المنزل.