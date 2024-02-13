Tuesday, 13 February 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يهاجمون عائلة في برية كيسان ويستولون على أغنام ومركبة وجرار زراعي

2/13/2024 5:11:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، عائلة في برية كيسان شرق بيت لحم، واستولوا على عدد من رؤوس الغنم ومركبة وجرار زراعي.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات لـلوكالة الرسمية، بأن مجموعة من مستعمري "معالي عاموس" الجاثمة على أرض المواطنين، هاجمت لليوم الثاني على التوالي منزل المواطن إبراهيم عويضة سواركة، واستولت على 40 رأسا من الغنم ومركبة وجرار زراعي.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت المواطن سواركة صباحا بعد دهم منزله، وزوجته ترقد حاليا في المستشفى بعد إصابتها أمس جراء اعتداء المستعمرين عليها، مشيرا إلى أن أولاده ما زالوا محاصرين في المنزل.

MENAFN13022024000205011050ID1107845338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث