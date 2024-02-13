مستعمرون يهاجمون عائلة في برية كيسان ويستولون على أغنام ومركبة وجرار زراعي

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، عائلة في برية كيسان شرق بيت لحم، واستولوا على عدد من رؤوس الغنم ومركبة وجرار زراعي.
وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات لـلوكالة الرسمية، بأن مجموعة من مستعمري "معالي عاموس" الجاثمة على أرض المواطنين، هاجمت لليوم الثاني على التوالي منزل المواطن إبراهيم عويضة سواركة، واستولت على 40 رأسا من الغنم ومركبة وجرار زراعي.
وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت المواطن سواركة صباحا بعد دهم منزله، وزوجته ترقد حاليا في المستشفى بعد إصابتها أمس جراء اعتداء المستعمرين عليها، مشيرا إلى أن أولاده ما زالوا محاصرين في المنزل.
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