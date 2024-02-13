المالكي يعقد سلسلة لقاءات في ألمانيا

MENAFN - Palestine News Network ) برلين/PNN-عقد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، عددا من اللقاءات في مستهل زيارته إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.

واستهل المالكي زيارته بلقاء وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، ثم التقى عدداً من الباحثين والأكاديميين والكتّاب من خلفيات متنوعة خلال اجتماع نظمته مؤسسة فريدريش إيبرت، وتبع ذلك اللقاء مع مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى ألمانيا.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 خلّف ما يقارب 29 ألف شهيد و68 ألف جريح والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.

وأبرز استهداف إسرائيل للطواقم الطبية في قطاع غزة، وتدمير المنظومة الصحية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقواعد الأخلاق الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تعرقل جهود تقديم الرعاية الطبية الضرورية للمصابين، ما يزيد معاناة السكان المدنيين، ويزيد عدد الضحايا بسبب نقص الإمدادات والمعدات الطبية.

وتطرق المالكي إلى استمرار منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما أدى إلى انتشار الأمراض، وانقطاع المواد الغذائية، ونفاد الوقود والمياه النظيفة والكهرباء، مشيرا إلى منع إسرائيل للسكان النازحين إلى رفح من العودة إلى الشمال رغم تدمير أماكن سكنهم هناك، ما يؤكد أن التهجير القسري هو الهدف الذي تنوي تحقيقه.

وأكد رفض القيادة الفلسطينية القاطع تهجير سكان قطاع غزة، وتعتبر حق العودة للسكان الذين نزحوا عن ديارهم، وتعزيز البقاء في أرضهم، واستمرارية حياتهم في أماكن إقامتهم الحالية، مبدأً لا يمكن المساس به وجزءاً أساسياً من حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتمسك بها للحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ولفت إلى أن اعتداءات إسرائيل لا تقتصر على قطاع غزة فحسب، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس، حيث إن السياسات الإسرائيلية العدوانية تستهدف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الاجتياحات العسكرية اليومية لمخيمات اللاجئين، واعتداءات المستعمرين على المواطنين والأراضي الفلسطينية، والسعي إلى تهجيرهم وإقامة المستعمرات في الأراضي المحتلة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وسلط المالكي الضوء على الحاجة الملحة إلى الضغط الدولي لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والسعي إلى التوصل إلى حل سياسي يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، بحيث يتم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ليتمتع بحياة كريمة وآمنة.

وبحث المالكي وشولتسه احتياجات فلسطين في المرحلتين الحالية والمقبلة، خاصة فيما يخص إعادة الإعمار، ودعا الوزيرة شولتسه إلى التعاون في دعم فلسطين وتقديم مشاريع تنموية خاصة في الضفة الغربية، والتركيز على بناء بنية اقتصادية قوية لتعزيز صمود الفلسطينين وتقديم فرص عمل لهم، وتحسين جودة الحياة للمجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن عدم اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة من المجتمع الدولي لوقف العنف وحماية السكان المدنيين في القطاع، أدى إلى استمرار التصعيد وتفاقم الوضع الإنساني الصعب هناك، مؤكداً استعداد الجانب الفلسطيني وقيادته لاستخدام كل الحلول الدبلوماسية والقانونية التي ترمي إلى التوصل إلى إطار للحوار والتفاهم المشترك بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشدد المالكي على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وتحقيق حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبها، أكدت شولتسه ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى الحوار، وتجنب المزيد من التصعيد وفقدان المزيد من الأرواح، وضرورة دعم المجتمع الدولي لتحقيق ذلك، وضرورة تحقيق حل الدولتين وما يتطلبه من دعم سياسي وتنموي واقتصادي.

في السياق، وضع المالكي السفراء العرب في صورة آخر المستجدات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

بما فيها المراحل المقبلة من الرأي الاستشاري المتعلق بماهية الاحتلال، والعواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والقضية المرفوعة أمام المحكمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، إضافة إلى توضيح الجهود الدبلوماسية المبذولة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، بهدف إيجاد أفق سياسي لمرحلة ما بعد الحرب، وتحقيق العدالة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.