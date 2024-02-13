المعتقل مجدي سباعنة من بلدة قباطية يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال
التاريخ
2/13/2024 5:11:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- دخل المعتقل مجدي حسين سباعنة (40 عامًا) من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، أن المعتقل سباعنة محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2003، في سجون الاحتلال.
MENAFN13022024000205011050ID1107845336
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.