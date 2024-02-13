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الداخلية الروسية تصدر مذكرة بحث بحق رئيسة وزراء إستونيا

2/13/2024 5:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية الروسية، مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.


وتشير وسائل الإعلام إلى أن اسم كلاس ظهر فعلا على قائمة المطلوبين والملاحقين جنائيا التابعة لوزارة الداخلية الروسية.
وجاء في منشور القائمة: "كالاس كايا. مطلوبة للعدالة بموجب مادة من قانون العقوبات الجنائية الروسي".


ويلفت النظر أن الوزارة، لم تحدد خلال ذلك بالضبط المادة الجنائية التي تلاحق رئيسة وزراء إستونيا بموجبها.


وأعلنت وزارة الداخلية الروسية كذلك، وضع تيمار بيتركوب وزير الدولة الإستوني، في قائمة المطلوبين والملاحقين بتهم جنائية.


ووفقا للمعلومات المتوفرة، هذه أول مرة تتم فيها ملاحقة زعيم دولة أجنبية في روسيا الاتحادية.


كما تم إدراج وزير الثقافة الليتوانية سيموناس كايريس وبعض أعضاء البرلمان في لاتفيا في قائمة المطلوبين الروسية.

RT

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