Tuesday, 13 February 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أطعمة تدمّر الدماغ... البطاطس المقلية أحدها!

2/13/2024 5:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتأثر الدماغ عادة بالعمر وتكون مشاكل الذاكرة منتشرة بين كبار السن. لحسن الحظ، يمكننا المساعدة في الحفاظ على قوة أدمغتنا بأفضل قدر ممكن عبر اتباع نظام غذائي صحي وتجنّب الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بخلايا الدماغ.

وكشفت طبيبة العلاج الطبيعي، جانين بورينغ من الولايات المتحدة، في مقطع فيديو على "تيك توك" عن 3 أطعمة يمكن أن "تدمر الدماغ".

ووفقا للدكتور بورينغ، فإن هذه الأطعمة هي:
- سمك أبو سيف: في حين يعتقد في كثير من الأحيان أن الأسماك غذاء يعزز الدماغ بسبب محتواها من أوميغا 3، إلا أنه يجب تجنب سمك أبو سيف. ويرجع ذلك إلى مستويات الزئبق العالية الموجودة في هذه الأسماك، وهذا المعدن الثقيل سيدمر خلايا الدماغ.
- السمن: يقول الخبراء الصحيون إن الدهون الموجودة في السمن تضر بالدماغ. ووفقاً للدكتورة بورينغ، السمن عادة ما يكون مصنوعا من الدهون المتحولة "وهو ما يسبب التهابا شديدا للجسم بالكامل، ولكن بشكل خاص لعقلك وجهازك العصبي أيضا".
- البطاطس المقلية: تشير الدكتورة بورينغ إلى أن البطاطس المقلية عادة ما تكون مقلية بالزيت النباتي أو زيت الكانولا، وهذه الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة هي أيضا مسببة لالتهابات شديدة، وقد أظهرت الدراسات أن "تناول الكثير من الطعام المقلي يقلل من قوة عقلك".

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN13022024000208011052ID1107845332

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث