أطعمة تدمّر الدماغ... البطاطس المقلية أحدها!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتأثر الدماغ عادة بالعمر وتكون مشاكل الذاكرة منتشرة بين كبار السن. لحسن الحظ، يمكننا المساعدة في الحفاظ على قوة أدمغتنا بأفضل قدر ممكن عبر اتباع نظام غذائي صحي وتجنّب الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بخلايا الدماغ.

وكشفت طبيبة العلاج الطبيعي، جانين بورينغ من الولايات المتحدة، في مقطع فيديو على "تيك توك" عن 3 أطعمة يمكن أن "تدمر الدماغ".

ووفقا للدكتور بورينغ، فإن هذه الأطعمة هي:

- سمك أبو سيف: في حين يعتقد في كثير من الأحيان أن الأسماك غذاء يعزز الدماغ بسبب محتواها من أوميغا 3، إلا أنه يجب تجنب سمك أبو سيف. ويرجع ذلك إلى مستويات الزئبق العالية الموجودة في هذه الأسماك، وهذا المعدن الثقيل سيدمر خلايا الدماغ.

- السمن: يقول الخبراء الصحيون إن الدهون الموجودة في السمن تضر بالدماغ. ووفقاً للدكتورة بورينغ، السمن عادة ما يكون مصنوعا من الدهون المتحولة "وهو ما يسبب التهابا شديدا للجسم بالكامل، ولكن بشكل خاص لعقلك وجهازك العصبي أيضا".

- البطاطس المقلية: تشير الدكتورة بورينغ إلى أن البطاطس المقلية عادة ما تكون مقلية بالزيت النباتي أو زيت الكانولا، وهذه الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة هي أيضا مسببة لالتهابات شديدة، وقد أظهرت الدراسات أن "تناول الكثير من الطعام المقلي يقلل من قوة عقلك".

لبنان 24

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