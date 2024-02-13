فلسطين تدين عزم الرئيس الأرجنتيني نقل سفارة بلاده إلى القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، إعلان رئيس جمهورية الأرجنتين خافيير ميلي، عزمه نقل سفارة بلاده لدى دولة الاحتلال إلى القدس المحتلة.



وأكدت أن هذا الإعلان يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 478، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات.



واعتبرت دولة فلسطين أن الإعلان عن هذا القرار في هذا التوقيت بالذات الذي يرتكب فيه الاحتلال مجازر إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري بحق الشعب الفلسطيني، يعكس إصرار الرئيس ميلي على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، والاعتداء المباشر على حق الشعب الفلسطيني في تكريس دولته المستقلة، التي اعترفت بها الأرجنتين ومعظم دول العالم.

