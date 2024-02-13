وداعا لآلام غازات البطن- 5 طرق للتخلص منها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسبب غازات البطن آلامًا مزعجة في المعدة، تجعل الإنسان يشعر بعدم الراحة، ما يدفعه للتوقف عن تناول الطعام، خوفًا من زيادة حدتها.

طرق لتخفيف آلام غازات البطن



1- تغيير العادات الغذائية

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن إجراء بعض التغييرات في العادات الغذائية قد يساعد على تخفيف آلام الغازات، مثل مضغ الطعام جيدًا وشرب الماء وتجنب مضغ العلكة والابتعاد عن بعض الأطعمة، كالبقوليات والخضروات الصليبية.



2- تدليك البطن

يساعد تدليك البطن بزيت دافئ أو زجاجة مملوءة بالماء الساخن لمدة 20 دقيقة على تخفيف آلام الغازات، لأن المساج يساهم في تحسين حركة الأمعاء.



3- تناول بعض الأدوية

يمكن التخلص من آلام غازات البطن عن طريق تناول بعض الأدوية، مثل الملينات ومضادات الحموضة، خاصةً إذا كان الانتفاخ مصحوبًا بالغثيان أو القيء أو حرقان الصدر أو الإمساك.



4- ممارسة بعض التمارين

تساعد بعض التمارين على طرد غازات البطن، ومن ثم التخلص من الآلام الناتجة عنها، أبرزها:

- تمرين ركوب الدراجة: استلق على الظهر، مع رفع الركبتين نحو الصدر ثم حرك الساقين في حركة الدائرية.

- تمرين رفع الركبة: استلق على الظهر مع ثني إحدى الركبتين ثم رفعها في اتجاه الصدر مع إبقاء الساق الأخرى مستقيمة.



5- شرب الأعشاب

تلعب الأعشاب، مثل النعناع والبابونج واليانسون، دورًا كبيرًا في تقليل انتفاخ البطن، لأنها تساعد على تهدئة المعدة وطرد الغازات وتليين حركة الأمعاء.

ومع ذلك، يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناول أي أعشاب، لأنها قد تتداخل مع الأدوية أو تؤدي إلى تفاقم بعض الحالات المرضية أو تسبب الحساسية لعدد من الأشخاص.

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