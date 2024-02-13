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الصفدي يفتتح قاعات جديدة في مجلس النواب بمناسبة اليويبل الفضي

2/13/2024 5:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بحضور أعضاء المكتب الدائم وعدد من النواب، قاعة اليوبيل الفضي بمناسبة احتفالات المملكة بمرور 25 عاماً على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وهي قاعات مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات.
وقال أمين عام مجلس النواب عواد الغويري إن القاعات مزودة بتقنيات حديثة لتسهيل عمل اللجان والكتل النيابية، وتأتي في إطار التحديث والتطوير الذي تجريه الأمانة العامة على المستويات الإدارية والفنية، موضحاً أنه تم استحداث قاعات جديدة، وتأهيل أخرى وإعادة تجهيزها.




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