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مستعمرون يقتلعون ويحطمون عشرات الأشجار في بيت أمر شمال الخليل

2/13/2024 5:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقدم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، على اقتلاع عشرات الأشجار وتحطيمها، في أراضي الفلسطينيين ببلدة بيت أمر شمال الخليل.


وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لـ"وفا"، بأن مستعمرين من مستعمرة "بيت عين"، المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، اقتحموا منطقة عين البيضا شمال صافا في بيت أمر، واقتلعوا وحطموا 50 شجرة زيتون، إضافة إلى عشرات أشجار اللوزيات والكرمة، التي تعود ملكيتها لعائلة عادي.


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