شهيدان بينهما طفل خلال قصف الاحتلال مناطق في خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد فلسطينيا بينهما طفل وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بعد قصف طائرات الاحتلال عددا من المناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفل بعد إطلاق الاحتلال النار عليه بشكل مباشر عند بوابة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، كما اندلعت حرائق داخل مدارس محيطة بمجمع ناصر، إثر إطلاق قذائف حارقة لإجبار النازحين على الخروج منه.



واستُشهد شاب بعد قصف طائرات مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في مدينة خان يونس.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 28340 فلسطينيا، وإصابة 67984 جريحا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

