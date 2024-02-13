إصابة شخصين بجروح خطيرة في كريات شمونة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بإصابة شخصين بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على كريات شمونة.
من جهة أخرى، أعلن حزب الله استشهاد 5 من عناصره جنوب لبنان، كما أعلن تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية وفي مزارع شبعا المحتلة.
وفي آخر التطورات الميدانية، أطلق الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، النيران تجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.
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