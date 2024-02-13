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إصابة شخصين بجروح خطيرة في كريات شمونة

2/13/2024 5:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بإصابة شخصين بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على كريات شمونة.


من جهة أخرى، أعلن حزب الله استشهاد 5 من عناصره جنوب لبنان، كما أعلن تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية وفي مزارع شبعا المحتلة.


وفي آخر التطورات الميدانية، أطلق الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، النيران تجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.


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