لتقوية الدم.. 10 فواكة تزيد الهيموغلوبين بشكل طبيعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين لأنسجة الجسم، وفقًا لما نشره موقع Mayo Clinic.

كما يمكن عادة علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بمكملات الحديد، لكن بحسب ما نشره موقع Economic Times، فإنه يمكن زيادة مستويات الهيموغلوبين بشكل طبيعي عن طريق تناول أحد الفواكه التالية:



1. الرمان

يساعد الرمان المليء بالحديد وفيتامين C ومضادات الأكسدة على تحفيز إنتاج الهيموغلوبين وتحسين الدورة الدموية.



2. التفاح

إن التفاح غني بالحديد وفيتامين C، ويساعد التفاح على امتصاص الحديد ويساهم في تخليق الهيموغلوبين.



3. الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من الحديد، كما يحتوي على فيتامين B6، الذي يدعم إنتاج الهيموغلوبين ويعزز نقل الأكسجين في الدم.



4. البرتقال

إن البرتقال غني بفيتامين C، مما يسهل امتصاص الحديد ويساعد في تكوين مستويات صحية من الهيموغلوبين.



5. الفراولة

تشتهر الفراولة باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C وحمض الفوليك، مما يعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد في الحفاظ على مستويات الهيموغلوبين المثالية.

6. البطيخ

بفضل محتواه العالي من الماء ومحتواه الغني بفيتامين C، يدعم البطيخ امتصاص الحديد ويساهم في مستويات الهيموغلوبين الصحية.



7. العنب

لأن العنب غني بالحديد ومضادات الأكسدة، والتي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز تخليق الهيموغلوبين فإنه يسهم في تحسين صحة الدم بشكل عام.



8. الكيوي

تشتمل مكونات الكيوي على فيتامين C والحديد. يساعد تناول الكيوي على تعزيز امتصاص الحديد ودعم إنتاج الهيموغلوبين في الدم.



9. المشمش

يعد المشمش مصدرًا جيدًا للحديد وفيتامين C، ويساعد على الوقاية من فقر الدم عن طريق تعزيز تخليق الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء.



10. البابايا

تعتبر البابايا من الفواكه الغنية بفيتامين C، لذا فإن تناولها يعزز امتصاص الحديد ويساعد في الحفاظ على مستويات كافية من الهيموغلوبين في الدم.

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