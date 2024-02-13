أسهم أوروبا تتراجع قبيل بيانات التضخم الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع تحلي المستثمرين بالحذر قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية، وهي من العوامل الحاسمة في تحديد مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حيال سعر الفائدة، وعكوفهم على تقييم نتائج أعمال شركات صدرت في وقت سابق من اليوم.



وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% عن أعلى مستوى سجله في عامين، مع تسجيل أسهم التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة أدنى مستوى في أسبوع بانخفاضها 1.3%.



وتتجه كل الأنظار نحو مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير المقرر اليوم، والذي يساعد في تشكيل توقعات المستثمرين بشأن الموعد المحتمل لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

