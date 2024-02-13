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الاحتلال يطلق النار على طفل عند مجمع ناصر الطبي

2/13/2024 5:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد طفل بعد إطلاق الاحتلال النار عليه بشكل مباشر عند بوابة مجمع ناصر الطبي وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وقال المراسل إن آليات الاحتلال تتمركز عند البوابة الشمالية لمجمع ناصر بخان يونس وتطلب من النازحين الخروج منه.


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