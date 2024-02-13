الاحتلال يطلق النار على طفل عند مجمع ناصر الطبي
التاريخ
2/13/2024 5:10:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد طفل بعد إطلاق الاحتلال النار عليه بشكل مباشر عند بوابة مجمع ناصر الطبي وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وقال المراسل إن آليات الاحتلال تتمركز عند البوابة الشمالية لمجمع ناصر بخان يونس وتطلب من النازحين الخروج منه.
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