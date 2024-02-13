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مركز المناخ: حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة

2/13/2024 4:33:52 AM
(MENAFN- Youm7) ‫قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه من المتوقع أن تسود حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة فى صورة أمطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض كبير فى الحرارة وسرعات رياح عالية.





أضاف فهيم أن الحالة تشمل مناطق الوجه البحرى والساحل الشمالى وسيناء وشمال الصعيد وحتى المنيا جنوباً.





وتابع فهيم: "نحن فى أيام العشرة السلف من طوبة لأمشير.. أمشير استلف 10 أيام من طوبة متقلبة مناخيا أهمها البرد ليلا"، و فعليا دخلنا فى مرحلة مناخية مميزة ببعض الظروف.





أضاف فهيم أن الفترة الحالية لها بعض الخصائص أهمها زيادة الفرق بين درجات الحرارة بالنهار عن الليل أو الفرق بين درجة حرارة الأيام وزيادة حدة التقلبات المفاجئة فى المناخ وخاصة درجات الحرارة من دافىء إلى شديد البرودة، وأيضا زيادة الرطوبة الجوية، وخاصة صباحاً وانخفاضها بعد الظهر، ثم زيادتها ليلاً مع تذبذبات فى سرعات الرياح وإحيانا محملة بالأتربة والرمال الدقيقة.












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