مركز المناخ: حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة

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- Youm7) قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه من المتوقع أن تسود حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة فى صورة أمطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض كبير فى الحرارة وسرعات رياح عالية.
أضاف فهيم أن الحالة تشمل مناطق الوجه البحرى والساحل الشمالى وسيناء وشمال الصعيد وحتى المنيا جنوباً.
وتابع فهيم: "نحن فى أيام العشرة السلف من طوبة لأمشير.. أمشير استلف 10 أيام من طوبة متقلبة مناخيا أهمها البرد ليلا"، و فعليا دخلنا فى مرحلة مناخية مميزة ببعض الظروف.
أضاف فهيم أن الفترة الحالية لها بعض الخصائص أهمها زيادة الفرق بين درجات الحرارة بالنهار عن الليل أو الفرق بين درجة حرارة الأيام وزيادة حدة التقلبات المفاجئة فى المناخ وخاصة درجات الحرارة من دافىء إلى شديد البرودة، وأيضا زيادة الرطوبة الجوية، وخاصة صباحاً وانخفاضها بعد الظهر، ثم زيادتها ليلاً مع تذبذبات فى سرعات الرياح وإحيانا محملة بالأتربة والرمال الدقيقة.
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