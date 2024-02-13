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الرئاسة العراقية: الرئيس عبد اللطيف رشيد لم يطلب زيارة أمريكا

2/13/2024 4:33:50 AM
(MENAFN- Youm7) نفت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، نبأ تقديم الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد طلباً لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الرئاسة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن إحدى القنوات الفضائية بثت من خلال أحد برامجها معلومات مضللة لا تمت للواقع بصلة وتتعلق بما اسمته طلبا من رئيس الجمهورية لزيارة واشنطن.

وأوضحت أن الرئيس عبد اللطيف لم يقدم أي طلب لزيارة الولايات المتحدة، كما أن الرئاسة العراقية مستمرة بمواقفها تجاه ما يحدث في المنطقة خصوصا ما يتعلق في القضية الفلسطينية، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مواقف تنطلق من السياسة الواضحة والمعلنة للعراق، حيث تمت إدانة عمليات القصف التي استهدفت مناطق متعددة في العراق بما فيها القصف الأمريكي.








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