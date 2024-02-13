الرئاسة العراقية: الرئيس عبد اللطيف رشيد لم يطلب زيارة أمريكا

(MENAFN
- Youm7) نفت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، نبأ تقديم الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد طلباً لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت الرئاسة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن إحدى القنوات الفضائية بثت من خلال أحد برامجها معلومات مضللة لا تمت للواقع بصلة وتتعلق بما اسمته طلبا من رئيس الجمهورية لزيارة واشنطن.
وأوضحت أن الرئيس عبد اللطيف لم يقدم أي طلب لزيارة الولايات المتحدة، كما أن الرئاسة العراقية مستمرة بمواقفها تجاه ما يحدث في المنطقة خصوصا ما يتعلق في القضية الفلسطينية، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مواقف تنطلق من السياسة الواضحة والمعلنة للعراق، حيث تمت إدانة عمليات القصف التي استهدفت مناطق متعددة في العراق بما فيها القصف الأمريكي.
MENAFN13022024000132011024ID1107845241
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.