واشنطن بوست: رفح ملاذ الفلسطينيين الأخير أصبحت هدفا فى ظل أزمة متفاقمة

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة واشنطن بوست إن مدينة رفحآخر ملاذ للفلسطينيين فى قطاع غزة فى ظل الحرب الوحشية التى تشنها إسرائيل عليهم منذ أكتوبر الماضى، وأصبحت المدينة الآن مستهدفة باجتياح من قبل قوات جيش الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت ضربات مميتة على رفح صباح الاثنين، فيما أعلن متحدث باسم حكومة تل أبيب أن القوات تقترب من شن اجتياح برى للمدينة، وحتى حلفاء إسرائيل أعربوا عن قلقهم من العمليات العسكرية هناك، وذكر مسئول رفيع المستوى فى إدارة بايدن أن الرئيس الأمريكى ضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كى لا يمضى قدما بدون خطة لحماية المدنيين.

ونقلت واشنطن بوست تحذير بوب كيتشن، نائب رئيس الطوارئ فى لجنة الإنقاذ الدولية، وهى إحدى المنظمات الدولية التى تعمل فى قطاع غزة، أن فقدان الأرواح الذى نواجهه لو دخلت إسرائيل رفح ضخم.

وتحدثت الصحيفة عن الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة

وقالت إن المنظمات الإنسانية حذرت من أن المساعدات التي تدخل معبر رفح ليست كافية على الإطلاق لتلبية احتياجات الفلسطينيين.

ونقلت واشنطن بوست عن أحد العاملين الفلسطينيين فى مجال الإغاثة أن الاستخدام الواسع للخيام ذكره بالقصص التي رواها جده عن الأوضاع المعيشية للاجئين فى حرب عام 1948، فالخيمة الواحدة كانت تستوعب عائلة كاملة أو عائلتين.

وفى تقرير آخر عن الأوضاع فى رفح قالت واشنطن بوست إن العائلات الفلسطينية تزدحم فى البيوت والخيام، وبعض الذين وصلوا مؤخرا ينامون فى الشوارع، وجميعهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية فى الوقت الذى تحذر فيه جماعات الإغاثة من المجاعة.