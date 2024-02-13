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مقررة دولية بعد منع إسرائيل دخولها الأراضى المحتلة: الفظائع وصلت لمستوى جديد من الرعب

2/13/2024 4:33:50 AM
(MENAFN- Youm7) قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إن "الفظائع التى ترتكبها إسرائيل وصلت إلى مستوى جديد من الرعب بقصف المواطنين فى المناطق الآمنة"، فى مدينة رفح الفلسطينية.

جاء ذلك في منشور شاركته ألبانيز على صفحتها الخاصة بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، بعد أن منعتها إسرائيل من دخول الأراضي المحتلة.

وقالت: "إن منعي من الدخول من جانب إسرائيل ليس خبرا جديدا: لقد منعت إسرائيل دخول جميع المقررين الخاصين للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 2008!".

وأضافت ألبانيز - وهي أكاديمية إيطالية ومحامية دولية - "يجب ألا يصرف هذا الأمر الانتباه عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي وصلت إلى مستوى جديد من الرعب بقصفها للمواطنين في المناطق الآمنة في رفح".








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