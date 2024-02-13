مقررة دولية بعد منع إسرائيل دخولها الأراضى المحتلة: الفظائع وصلت لمستوى جديد من الرعب

(MENAFN
- Youm7) قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إن "الفظائع التى ترتكبها إسرائيل وصلت إلى مستوى جديد من الرعب بقصف المواطنين فى المناطق الآمنة"، فى مدينة رفح الفلسطينية.
جاء ذلك في منشور شاركته ألبانيز على صفحتها الخاصة بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، بعد أن منعتها إسرائيل من دخول الأراضي المحتلة.
وقالت: "إن منعي من الدخول من جانب إسرائيل ليس خبرا جديدا: لقد منعت إسرائيل دخول جميع المقررين الخاصين للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 2008!".
وأضافت ألبانيز - وهي أكاديمية إيطالية ومحامية دولية - "يجب ألا يصرف هذا الأمر الانتباه عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي وصلت إلى مستوى جديد من الرعب بقصفها للمواطنين في المناطق الآمنة في رفح".
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