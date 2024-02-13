مسئول أممى يسلم القضاء العراقى تقريرا لتقييم قضية هيكلية بيت مال داعش

MENAFN - Youm7) قدم كريستيان ريتشر، المستشار الخاص ورئيس فريق الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش "يونيتاد"، اليوم الثلاثاء، للقضاء العراقى، تقريرًا جديدًا لتقييم قضية "هيكلية ديوان بيت مال داعش (2014-2017)" .

وقدم المستشار الخاص ريتشر حزمة من الأدلة الأساسية التي استند إليها التقرير، وتم تسليم تقرير تقييم القضية بالإضافة إلى تلك الأدلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان في بغداد.

ونقل المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة بالعراق عن ريتشرقوله: إن التقرير يتضمن النتائج التي توصل إليها فريق تحقيق (يونيتاد)، بشأن ديوان بيت المال لتنظم (داعش) الإرهابي، وهو أحد أهم مسارات التحقيق للفريق، حيث يتعمق في البنية التحتية المالية التي وضعها التنظيم للحفاظ على استمرار العمليات العسكرية للتنظيم.

وأضاف "نتائج تقرير تقييم القضية توضح أسلوب إدارة تنظيم داعش لبيت المال، وأن سلطة اتخاذ القرارات المالية واعتماد السياسات المالية كانت تقع في أيدي السلطات العليا، والتي هي مجلس الشورى والخليفة.. وأن فهم العلاقة بين الإدارة المالية لتنظيم داعش والهيكل التنظيمي والتسلسل الهرمي للتنظيم هو أمر بالغ الأهمية لتحديد هؤلاء الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق.. ويعد هذا الأمر محوريّاً للوقوف على الصورة الكاملة حول الجرائم الشنيعة التي ارتكبها تنظيم داعش".

وتابع أن تقرير تقييم القضية يعدّ نتاجاً للعمل على مدى عدة سنوات من التحقيقات المكثفة في جرائم تنظيم (داعش) المالية والاقتصادية، والتي أجرتها إحدى الوحدات المختصة بهذا المسار من التحقيقات.

وأعرب "ريتشر" عن فخره بشراكة يونيتاد مع القضاء العراقي في القيام بهذا العمل.. وقال: إن القضاء هو الشريك الطبيعي لفريق تحقيق اليونيتاد، ونحن نشيد بالدور القيادي لقضاة التحقيق العراقيين المختصين الذين وفروا كافة الدعم لعملنا الهادف لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم داعش الدولية".

ووجه كريستيان ريتشر، الشكر على وجه الخصوص، للقاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ ببغداد القاضي "علي جفات" لدعمه مسار التحقيقات في الهيكليات المالية لتنظيم (داعش)، بما في ذلك تقرير تقييم القضية هذا.

وسيقوم فريق تحقيق يونيتاد، خلال الأشهر المقبلة، بتسليم القضاء العراقي سلسلة من تقارير تقييم القضايا التي تشمل النتائج القانونية المتعلقة بجرائم دولية محددة ارتكبها تنظيم داعش، بالإضافة إلى توفير الأدلة، بما يتماشى مع ولاية الفريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووفقا لتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2697 (2023).



