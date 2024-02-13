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جهاز شئون البيئة يشارك فى مؤتمر الأطراف للحفاظ على الأنواع المهاجرة بأوزباكستان

2/13/2024 4:33:44 AM
(MENAFN- Youm7) شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز
شئون البيئة فى مؤتمر دول الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة المنعقد فى سمرقند بأوزباكستان فى الفترة من 11 إلى 17 فبراير الجارى، فى إطار مشاركة مصر واهتمامها بدعم العمل البيئى عالمياً ونيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.







الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة




وأوضح الرئيس التنفيذي أن المؤتمر في دورته 14 يركز على حفظ واستعادة الموائل الطبيعية والحد من التهديدات المتنوعة على الأنواع ومنها فقدان الموائل والتلوث وآثار التغيرات المناخية.



واستعرض الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر جهود وزارة البيئة وتجارب مصر الرائدة للحفاظ على الأنواع ومنها جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة بمحطات توليد الطاقة المتجددة من الرياح أثناء مرورها داخل مصر بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ومشروع الطيور الحوامة المهاجرة من خلال برنامج غلق توربينات الرياح عند الطلب.



كما أشار الرئيس التنفيذى إلى تجربة مصر بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال صندوق الحفاظ علي طائر الحبارى وأيضاً إنشاء مركز الحفاظ علي السلاحف البحرية في محمية اشتوم الجميل، مؤكدا على إيجابية تاثير القرارات الوزارية الخاصة بمنع الصيد البرى في بحيرة ناصر ومنع الصيد الترفيهي في البحر الأحمر للحفاظ علي التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية فى مصر.



ودعا الرئيس التنفيذي المشاركين إلي الاتحاد من أجل حماية الأنواع والحد من آثار التغيرات المناخية و التلوث علي الأنواع لحمايتها كحق
للأجيال القادمة.



ومن ناحية أخرى وعلى هامش مؤتمر CMSCOP14 التقى الدكتور علي ابو سنة بعدد من المسئولين الدوليين رفيعي المستوي لمناقشة الأوضاع البيئية و العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، حيث التقي بكل من الدكتور آمى فرنكيل رئيس المؤتمر كما التقى ورئيس الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتناولات اللقاءات مناقشة العديد من الموضوعات كتمويل المشروعات البيئية وتطوير إدارة المحميات بالإضافة إلي تحسين حالة المراعي في منطقة الساحل الشمالي الغربي.



كما التقى الرئيس التنفيذى مع فالرى هايكى المديرة العالمية
للبيئة والموارد الطبيعية والاستدامة بالبنك الدولي، وتم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات التعاون البناء بين البنك ووزارة البيئة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى،
والذى يشمل إنشاء المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان، وكذلك تم مناقشة الخطط المستقبلية للعمل فى هذا المشروع الضخم.
















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