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مجمع البحوث الإسلامية ينعى الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق وعضو المجمع

2/13/2024 4:33:43 AM
(MENAFN- Youm7) نعى مجمع البحوث الإسلامي بالأزهر الشريف الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق وعضو المجمع، والذي وافته المنية اليوم بعد عمر حافل بالعطاء العلمي والإداري، وقد تقلد الفقيد عدة مناصب أزهرية فكان فيها أنموذجًا مهمًا في العطاء.



وتقدم المجمع بخالص التعازي لأهل الفقيد ومحبيه، فإنه يدعو المولى -عز وجلّ- أن يجعل ما قدمه في صحيفة حسناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان على فراقه، وأن يجعل في أبناء الأزهر خلفًا يسيرون على الدرب نصرة للعلم ونشرًا للخير.
















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