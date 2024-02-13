مجمع البحوث الإسلامية ينعى الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق وعضو المجمع

(MENAFN
- Youm7) نعى مجمع البحوث الإسلامي بالأزهر الشريف الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق وعضو المجمع، والذي وافته المنية اليوم بعد عمر حافل بالعطاء العلمي والإداري، وقد تقلد الفقيد عدة مناصب أزهرية فكان فيها أنموذجًا مهمًا في العطاء.
وتقدم المجمع بخالص التعازي لأهل الفقيد ومحبيه، فإنه يدعو المولى -عز وجلّ- أن يجعل ما قدمه في صحيفة حسناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان على فراقه، وأن يجعل في أبناء الأزهر خلفًا يسيرون على الدرب نصرة للعلم ونشرًا للخير.
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