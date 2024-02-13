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اتحاد العمال يخاطب البرلمان لشمول قرارات الحماية الاجتماعية العاملين بقطاع الأعمال العام

2/13/2024 4:33:43 AM
(MENAFN- Youm7) خاطب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، برئاسة محمد جبران، المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لطلب تنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعيـة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على العاملين التابعين لشركات قطاع الأعمـال العام حتى تتحقق إرادة الرئيس من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته، وحتى لا تجور بعـض الـدرجات الوظيفية الأدنى على الدرجات الأعلى (ماليا).



وجاء بخطاب الاتحاد للبرلمان: أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يثمن غالياً حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصالح العاملين بالدولة والتي أثلجت صدورنا جميعاً، وحيث إن هذه القرارات قد راعي فيها الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجر وكذلك وضع زيادات للدرجات الوظيفية حتى يحافظ على الهيكل المالي للشركات وعلى الدرجات الوظيفية لكافة العاملين حيث إن التضخم قد نال من كافة الفئات وليس الدرجات الأدنى فقط.





وتابع الاتحاد فى خطابه: ولما كان العاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع العام هم شريحة منتجة للدولة، فإن الاتحاد العام يطالب بتنفيذ بنـود حزمـة الحمايـة الاجتماعيـة التي أصدرها الرئيس على العاملين التابعين لشركات قطاع الأعمـال العام حتى يتحقق ما أراده الرئيس من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته، وحتى لا تجور بعـض الـدرجات الوظيفية الأدنى على الدرجات الأعلى (ماليا) وهذا ما طـالـب بـه جمـوع العاملين التابعين لشركات قطاع الأعمال العام.





وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يأمل من رئيس مجلس النواب التفضل بشـمول هذا الموضوع برعايته واتخاذ اللازم في هذا الشأن لتحقيق فحوى قرارات الرئيس للحفاظ على الاستقرار العمالي والمالي.


















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