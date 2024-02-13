مدير تعليم الجيزة يتفقد المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية

MENAFN - Youm7) تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فى جولة ميدانية، مدرستى أحمد عرابى للتعليم الأساسى وأحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات التابعتان لإدارة شمال التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وهنأ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الجميع ببدء الفصل الدراسى الثانى ، وتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وكذلك المعامل، كما اطمأن على تسليم جميع الطلاب للكتب الدراسية، وحاور الطلاب فى الحصص التعليمية للوقوف على مستوى تحصيلهم للمادة العلمية.

وأكد مدير المديرية ضرورة تفعيل حصص المشاهدة والاهتمام بالطلاب الضعاف ورفع مستواهم العلمى، كذلك الاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة لإكساب الطلاب المهارات الحياتية التي تساعد على خلق جيل مبدع قادر على التفكير العلمي.

كان فى استقبال مدير المديرية سهير عبد الرحمن مدير عام الإدارة وقيادات المدرسة.

وفى سياق متصل، تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قسم الزخرفة والتنسيق والديكور بمدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات، وكذلك قسم الملابس والطباعة وقسم الإلكترونيات، مؤكدًا على ضرورة إقامة معرض للمنتجات الفنية لقسم الزخرفة والديكور، وكذلك عرض فيديوهات للتدريبات التعليمية لنقل المعرفة على أوسع نطاق.

وأشاد مدير المديرية بالجهد المبذول من قبل إدارة المدرستين وأمر بتكريم هشام رمضان مدير مدرسة أحمد عرابى تعليم أساسى، وأحمد محمود مدير مدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية للبنات.

مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس





مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية





مدير تعليم الجيزة يتفقد المدارس





مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس إدارة شمال التعليمية