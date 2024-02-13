الجارديان: قادة أوروبا يدعون لتعزيز التعاون العسكرى بعد تهديدات ترامب لحلف الناتو

(MENAFN
- Youm7) ذكر مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن قادة الدول الأوروبية بدأوا يدعون إلى تعزيزالتعاون العسكرى بين دول القارة فى أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب التى هدد فيها بتشجيع روسيا على مهاجمة دول حلف شمال الأطلنطى (الناتو) المتخلفة عن سداد إلتزاماتها المالية.
وأشار كاتب المقال دان صباغ محرر الشئون العسكرية بالجارديان إلى أن تهديدات ترامب تلك دفعت قادة الدول الأوروبية للمطالبة بالمزيد من التعاون في مجال الدفاع، مسلطا الضوء على تصريحات رئيس وزراء بولندا دونالد توسك خلال زيارة لباريس أمس الإثنين والتي أكد فيها أنه "لا بديل لدول الاتحاد الأوروبي عن هذا التعاون".
ويضيف المقال أن مباحثات رئيس وزراء بولندا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الدفاع، مشيرا في نفس الوقت إلى تأكيد توسك على أهمية تعزيز دول الاتحاد الأوروبي لقدراتها الدفاعية حتي تتمكن من حماية حدودها فضلا عن حماية حلفائها وأصدقائها من خارج الاتحاد.
ويوضح المقال أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد أصدر تصريحات يوم السبت الماضي أثارت الكثير من ردود الأفعال الغاضبة في قارة أوروبا بأسرها بعد أن أعلن أنه لن يدافع عن أي دولة من دول الناتو لم تفي بالتزاماتها المالية ورفع ميزانية الدفاع لديها لتصل إلى إثنين بالمائة من الناتج القومي العام وأنه سوف يشجع روسيا على مهاجمة تلك الدول.
ويتطرق المقال إلى ردود أفعال العديد من قادة الدول الأوروبية الأخرى؛ حيث يشير إلى تصريحات الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، خلال زيارة لقبرص أمس الإثنين والتي أكد فيها أن تلك التصريحات من جانب ترامب "غير مسئولة وتصب في مصلحة روسيا".
كما أكد وزير خارجية بريطانيا دافيد كاميرون أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق غير مجدية، موضحا في نفس الوقت أن جميع دول الناتو حريصون على زيادة ميزانية الدفاع لديهم لتصل إلى اثنين بالمائة من الناتج القومي العام.
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