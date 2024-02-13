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الجارديان: قادة أوروبا يدعون لتعزيز التعاون العسكرى بعد تهديدات ترامب لحلف الناتو

2/13/2024 4:33:39 AM
(MENAFN- Youm7) ذكر مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن قادة الدول الأوروبية بدأوا يدعون إلى تعزيزالتعاون العسكرى بين دول القارة فى أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب التى هدد فيها بتشجيع روسيا على مهاجمة دول حلف شمال الأطلنطى (الناتو) المتخلفة عن سداد إلتزاماتها المالية.



وأشار كاتب المقال دان صباغ محرر الشئون العسكرية بالجارديان إلى أن تهديدات ترامب تلك دفعت قادة الدول الأوروبية للمطالبة بالمزيد من التعاون في مجال الدفاع، مسلطا الضوء على تصريحات رئيس وزراء بولندا دونالد توسك خلال زيارة لباريس أمس الإثنين والتي أكد فيها أنه "لا بديل لدول الاتحاد الأوروبي عن هذا التعاون".



ويضيف المقال أن مباحثات رئيس وزراء بولندا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الدفاع، مشيرا في نفس الوقت إلى تأكيد توسك على أهمية تعزيز دول الاتحاد الأوروبي لقدراتها الدفاعية حتي تتمكن من حماية حدودها فضلا عن حماية حلفائها وأصدقائها من خارج الاتحاد.



ويوضح المقال أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد أصدر تصريحات يوم السبت الماضي أثارت الكثير من ردود الأفعال الغاضبة في قارة أوروبا بأسرها بعد أن أعلن أنه لن يدافع عن أي دولة من دول الناتو لم تفي بالتزاماتها المالية ورفع ميزانية الدفاع لديها لتصل إلى إثنين بالمائة من الناتج القومي العام وأنه سوف يشجع روسيا على مهاجمة تلك الدول.



ويتطرق المقال إلى ردود أفعال العديد من قادة الدول الأوروبية الأخرى؛ حيث يشير إلى تصريحات الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، خلال زيارة لقبرص أمس الإثنين والتي أكد فيها أن تلك التصريحات من جانب ترامب "غير مسئولة وتصب في مصلحة روسيا".



كما أكد وزير خارجية بريطانيا دافيد كاميرون أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق غير مجدية، موضحا في نفس الوقت أن جميع دول الناتو حريصون على زيادة ميزانية الدفاع لديهم لتصل إلى اثنين بالمائة من الناتج القومي العام.












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