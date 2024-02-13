تراجع استهلاك اللحوم فى الأرجنتين بعد تسجيل أعلى تضخم بالعالم تجاوز 211%

تعانى الأرجنتين من تضخم مرتفع تجاوز الـ 211% ، ولذلك فقد انخفض الاستهلاك المحلى من اللحوم بسبب الزيادة فى أسعار المزرعة وأسعار المنتجات المنتجات المحلية فى حين أن نمو الصادرات كانت مدعوما برفع القيود، حسبما قالت صحيفة أمبيتو الأرجنتينية.

وقال مستشار الثروة الحيوانية ولحوم البقر فيكتور تونيلى، إن استهلاك لحوم البقر أصبح 18% بعد أن كان يتجاوز 70%، مشيرا إلى أن الأرجنتينن بدأوا يتخذوا موقفا من شراء لحوم البقر بسبب زيادة الأسعار .

وشكلت الصادرات ما يزيد قليلاً عن 30% من الإجمالي في ديسمبر ، واقتربت من 33% في يناير ، وهو ما يعتبره تونيلي نتاج "التحرر من الحظر والقيود المفروضة على الصادرات".

وأكد أنه إلى جانب نمو الصادرات، هناك "انخفاض هائل في القدرة الشرائية وحجم الاستهلاك الذي بلغ متوسطه حوالي 40 إلى 42 كيلو للفرد سنويا" بسبب تأثير التضخم.

وأكد رئيس غرفة الموردين الأرجنتينية (CAMyA)، سيرجيو بيداتشي، أن "الأسعار سترتفع وسترتفع شيئًا فشيئًا ويصاحبها التضخم"، وأوضح أن الزيادة "لم تعد تعتمد على الاستهلاك المحلي". لأن الناس اتجهوا أكثر إلى لحم الخنزير، والذى يعتبر أرخص بكثير عن لحوم البقر ، والدجاج الذي وصل بالفعل إلى أسعار خيالية.

وبالمثل، أكد أن "سعر لحوم البقر سيعتمد على قيمة الدولار والصادرات، وعدد العجول التي يتعين على الأرجنتين أن تكون قادرة على تصديرها".

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن البلاد تسجل أعلى معدل تضخم فى العالم، وأفادت الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان أن معدل التضخم في ديسمبر بلغ 0.02% فقط، وبالتالي بلغت الزيادة السنوية في الأسعار 192.3%، ويمثل الرقم الذي كشفت عنه الهيئة الرسمية أعلى مؤشر منذ ثلاثة عقود، منذ فترة التضخم المفرط في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، بين حكومتى راؤول ألفونسين وكارلوس منعم.

وكانت الأرجنتين قد تفوقت بالفعل على فنزويلا قبل أيام قليلة، والتى احتلت المركز الثاني أو الثالث، حسب المؤشر، بعد عدة سنوات من تصدرها هذا الترتيب السلبى، وأكد المرصد المالي الفنزويلي أنه في عام 2023 كان هناك تضخم بنسبة 193% في الدولة الكاريبية، وهو انخفاض كبير عن 305% المسجلة في عام 2022.