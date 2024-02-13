تراجع استهلاك اللحوم فى الأرجنتين بعد تسجيل أعلى تضخم بالعالم تجاوز 211%

(MENAFN
- Youm7)
تعانى الأرجنتين من تضخم مرتفع تجاوز الـ 211% ، ولذلك فقد انخفض الاستهلاك المحلى من اللحوم بسبب الزيادة فى أسعار المزرعة وأسعار المنتجات المنتجات المحلية فى حين أن نمو الصادرات كانت مدعوما برفع القيود، حسبما قالت صحيفة أمبيتو الأرجنتينية.
وقال مستشار الثروة الحيوانية ولحوم البقر فيكتور تونيلى، إن استهلاك لحوم البقر أصبح 18% بعد أن كان يتجاوز 70%، مشيرا إلى أن الأرجنتينن بدأوا يتخذوا موقفا من شراء لحوم البقر بسبب زيادة الأسعار .
وشكلت الصادرات ما يزيد قليلاً عن 30% من الإجمالي في ديسمبر ، واقتربت من 33% في يناير ، وهو ما يعتبره تونيلي نتاج "التحرر من الحظر والقيود المفروضة على الصادرات".
وأكد أنه إلى جانب نمو الصادرات، هناك "انخفاض هائل في القدرة الشرائية وحجم الاستهلاك الذي بلغ متوسطه حوالي 40 إلى 42 كيلو للفرد سنويا" بسبب تأثير التضخم.
وأكد رئيس غرفة الموردين الأرجنتينية (CAMyA)، سيرجيو بيداتشي، أن "الأسعار سترتفع وسترتفع شيئًا فشيئًا ويصاحبها التضخم"، وأوضح أن الزيادة "لم تعد تعتمد على الاستهلاك المحلي". لأن الناس اتجهوا أكثر إلى لحم الخنزير، والذى يعتبر أرخص بكثير عن لحوم البقر ، والدجاج الذي وصل بالفعل إلى أسعار خيالية.
وبالمثل، أكد أن "سعر لحوم البقر سيعتمد على قيمة الدولار والصادرات، وعدد العجول التي يتعين على الأرجنتين أن تكون قادرة على تصديرها".
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن البلاد تسجل أعلى معدل تضخم فى العالم، وأفادت الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان أن معدل التضخم في ديسمبر بلغ 0.02% فقط، وبالتالي بلغت الزيادة السنوية في الأسعار 192.3%، ويمثل الرقم الذي كشفت عنه الهيئة الرسمية أعلى مؤشر منذ ثلاثة عقود، منذ فترة التضخم المفرط في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، بين حكومتى راؤول ألفونسين وكارلوس منعم.
وكانت الأرجنتين قد تفوقت بالفعل على فنزويلا قبل أيام قليلة، والتى احتلت المركز الثاني أو الثالث، حسب المؤشر، بعد عدة سنوات من تصدرها هذا الترتيب السلبى، وأكد المرصد المالي الفنزويلي أنه في عام 2023 كان هناك تضخم بنسبة 193% في الدولة الكاريبية، وهو انخفاض كبير عن 305% المسجلة في عام 2022.
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