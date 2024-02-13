ضربة شمس تنهى حياة 3 أشخاص فى بيرو فى ظل ارتفاع كبير فى درجات الحرارة

MENAFN - Youm7) لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، فى بيرو بسبب التعرض لضربة شمس، حيث تعانى البلاد من موجة حر شديدة، وأصدر المركز الوطنى لعلم الأوبئة والوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحذيرا مشددا على إتباع إجراءات المراقبة والوقاية والسيطرة التى يجب عليهم اعتمادها.





وأشارت صحيفة لا ريوبليكا البيروفية إلى أن درجات الحرارة تجاوزت الـ40 درجة مئوية، فى بداية الصيف ، وهذا يحدث لأول مرة فى مثل هذه الفترة.





وقال أوجوستو تارازونا، نائب وزير الصحة السابق إن "حدثت حالتا الوفاة الجديدتان في وقت قريب من تاريخ الإعلان عن قضية إيكا؛ وقال طبيب الأمراض المعدية المتخصص فى الصحة العامة.





وحددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 1828 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بضربة الشمس بين عامي 2021 و2023،

وقد أبلغ العام الماضي عن رعاية أكثر بنسبة 48% من الأعوام السابقة.





وأوضح تارازونا أن ضربة الشمس تحدث بعد تعرض الشخص لمصدر حرارى

لأكثر من ساعة ، "يحدث ذلك بسبب تغيير نظام التحكم في درجة الحرارة، وهو المنظم الحرارى الداخلى فى الدماغ، بالكامل ويسجل 40 أو 41 درجة مئوية.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن يقوم العاملون الصحيون بتوفير الرعاية في الوقت المناسب للمرضى الذين يعانون من متلازمات الحمى، مع التركيز على المجموعات المعرضة للخطر: الأطفال دون سن 5 سنوات، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والنساء الحوامل.





كان عام 2023 هو العام الأكثر سخونة في العالم ، لكن عام 2024 سيتجاوزه، وتم توحيد عام 2023 باعتباره العام الأكثر سخونة على مستوى العالم منذ بدء التسجيل، وعلى الرغم من الشعور به في جميع أنحاء الكوكب، كان هناك تأثير كبير في بيرو، حيث شهدت موجات حارة أطول، والتي تفاقمت بسبب ظاهرة النينيو.





على سبيل المثال، واجهت مقاطعات ليما موجة حارة استمرت 173 يومًا، متجاوزة بفارق كبير المتوسط ​​التاريخي للمنطقة الساحلية، وفقًا لبيانات سينامهى.







