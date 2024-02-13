السويد: فقدان رجل وإصابة 12 آخرين إثر اندلاع حريق هائل بحديقة مائية.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) أفادت السلطات السويدية بأن رجلاً لا يزال في عداد المفقودين بعد الحريق الكبير الذي اجتاح، مدينة ملاهى في جوتنبرج، هي الأكبر في السويد، وأتى على قسم كبير من منطقة جديدة مخصصة للأنشطة المائية.
وأشارت الشرطة إلى أن "شخصاً فُقد في إطار الحريق، مؤكدة أنها تُواصل البحث سعياً إلى العثور عليه".
وأوضحت إدارة مدينة الملاهي في بيان أن هذا الشخص يعمل على مشروع المنطقة المائية في متنزه ليزبري.
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المحلية للحريق، كرات نارية متفجرة وألسنة لهب وانفجارات عدة تدمر منزلقا مائياً، بينما ارتفعت سحابة من الدخان الأسود فوق المدينة.
وأفادت الشرطة بأن 12 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا، لكن لم يُنقل أي منهم إلى المستشفى.
وتم إخلاء فندق ومكاتب مجاورة لمدينة الملاهي الواقعة في وسط مدينة جوتنبرج.
واعتبرت الشرطة أن من السابق لأوانه تقييم الأضرار وتحديد سبب الحريق وما إذا كان ناجماً عن عمل جرمي متعمد.
وأعلنت مدينة ليزبري للملاهي نهاراً أن "حريقاً كبيراً اندلع في المتنزه المائي "ليزبري أوسيانا" شبّ أولاً في أحد الملاهي المائية خارج المبنى ثم امتد إلى المبنى بأكمله".
ويشكل المتنزه المائي جزءاً من مشروع توسيع مدينة الملاهي وكان من المقرر افتتاحه في وقت لاحق من سنة 2024.
وأشارت وكالة الأنباء السويدية إلى أن تكلفة هذا القسم المائي الجديد بلغت 1.2 مليار كرونة (نحو 110 ملايين دولار).
MENAFN13022024000132011024ID1107845228
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.