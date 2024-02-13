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السويد: فقدان رجل وإصابة 12 آخرين إثر اندلاع حريق هائل بحديقة مائية.. فيديو

2/13/2024 4:33:39 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت السلطات السويدية بأن رجلاً لا يزال في عداد المفقودين بعد الحريق الكبير الذي اجتاح، مدينة ملاهى في جوتنبرج، هي الأكبر في السويد، وأتى على قسم كبير من منطقة جديدة مخصصة للأنشطة المائية.

وأشارت الشرطة إلى أن "شخصاً فُقد في إطار الحريق، مؤكدة أنها تُواصل البحث سعياً إلى العثور عليه".


وأوضحت إدارة مدينة الملاهي في بيان أن هذا الشخص يعمل على مشروع المنطقة المائية في متنزه ليزبري.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المحلية للحريق، كرات نارية متفجرة وألسنة لهب وانفجارات عدة تدمر منزلقا مائياً، بينما ارتفعت سحابة من الدخان الأسود فوق المدينة.

وأفادت الشرطة بأن 12 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا، لكن لم يُنقل أي منهم إلى المستشفى.

وتم إخلاء فندق ومكاتب مجاورة لمدينة الملاهي الواقعة في وسط مدينة جوتنبرج.

واعتبرت الشرطة أن من السابق لأوانه تقييم الأضرار وتحديد سبب الحريق وما إذا كان ناجماً عن عمل جرمي متعمد.

وأعلنت مدينة ليزبري للملاهي نهاراً أن "حريقاً كبيراً اندلع في المتنزه المائي "ليزبري أوسيانا" شبّ أولاً في أحد الملاهي المائية خارج المبنى ثم امتد إلى المبنى بأكمله".

ويشكل المتنزه المائي جزءاً من مشروع توسيع مدينة الملاهي وكان من المقرر افتتاحه في وقت لاحق من سنة 2024.

وأشارت وكالة الأنباء السويدية إلى أن تكلفة هذا القسم المائي الجديد بلغت 1.2 مليار كرونة (نحو 110 ملايين دولار).








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