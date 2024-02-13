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لافروف: عدم إقامة الدولة الفلسطينية سيتسبب باستمرار العنف فى الشرق الأوسط

2/13/2024 4:33:39 AM
(MENAFN- Youm7) كشف وزير الخارجية الروسى عن أن بلاده طلبت هدنة إنسانية في غزة، معلقا:" هذا لم يحدث وللأسف مجلس الأمن أصدر إعلانا ضعيفا"، مؤكدا أن عدم إقامة الدولة الفلسطينية سيتسبب باستمرار العنف في الشرق الأوسط.


قال الوزير الروسى خلال مؤتمر صحفى، إن موسكو ترفض أن يكون ما جرى في السابع من أكتوبر سببا في تنفيذ عقاب جماعي للفلسطينيين، متهما الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض حلول غير واقعية على قطاع غزة.


دعا لافروف، إلى يجب إيجاد مخرج من الوضع الكارثي الذي تسببت به السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، متابعا: "لا نرى فرصا لإعادة الاستقرار في قطاع غزة وسط هذه الظروف.


أكد على أهمية إيجاد أرضية قانونية ملزمة لحل نهائي للصراع في الشرق الأوسط.


من جانبه، حذر وزير خارجية النرويج، إسرائيل من القيام بأى عملية برية فى رفح.









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