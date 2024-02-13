لافروف: عدم إقامة الدولة الفلسطينية سيتسبب باستمرار العنف فى الشرق الأوسط

(MENAFN
- Youm7) كشف وزير الخارجية الروسى عن أن بلاده طلبت هدنة إنسانية في غزة، معلقا:" هذا لم يحدث وللأسف مجلس الأمن أصدر إعلانا ضعيفا"، مؤكدا أن عدم إقامة الدولة الفلسطينية سيتسبب باستمرار العنف في الشرق الأوسط.
قال الوزير الروسى خلال مؤتمر صحفى، إن موسكو ترفض أن يكون ما جرى في السابع من أكتوبر سببا في تنفيذ عقاب جماعي للفلسطينيين، متهما الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض حلول غير واقعية على قطاع غزة.
دعا لافروف، إلى يجب إيجاد مخرج من الوضع الكارثي الذي تسببت به السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، متابعا: "لا نرى فرصا لإعادة الاستقرار في قطاع غزة وسط هذه الظروف.
أكد على أهمية إيجاد أرضية قانونية ملزمة لحل نهائي للصراع في الشرق الأوسط.
من جانبه، حذر وزير خارجية النرويج، إسرائيل من القيام بأى عملية برية فى رفح.
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