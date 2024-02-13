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طبيب الأهلي يفحص بيرسي تاو اليوم لتحديد مصيره من رحلة الجزائر

2/13/2024 4:33:36 AM
(MENAFN- Youm7) يخضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو صانع ألعاب النادى الأهلى للفحص الطبي اليوم الثلاثاء بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق لتحديد مصيره من رحلة المارد الأحمر للجزائر في ظل معاناة اللاعب من إجهاد شديد بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار وتوج منتخب الافيال بطلا لها.



موقف بيرسي تاو غامض من السفر إلى الجزائر، ويترقب الجهاز الفني فحص اللاعب اليوم تحديد موقفه فى مباراة فريقه المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، بالجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، ويحتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد (5 نقاط).



ويطالب البعض فى الجهاز الفني للأهلي بإراحة اللاعب من مباراة شباب بلوزداد بسبب حالة الإرهاق التي يعانى منها نتيجة المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا
والتي حصد فيها منتخب جنوب أفريقيا الميدالية البرونزية بعد الفوز على الكونغو.



وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى الجزائر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.



وسبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التي جمعتهما 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.












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