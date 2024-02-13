محمود فتح الله صخرة دفاع الزمالك السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ42

MENAFN - Youm7) يحتفل محمود فتح الله، نجم الزمالكومنتخب مصر والمدرب السابق لبيراميدز، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ42، لاسيما أنه من مواليد 13 فبراير 1982 فى إحدى قرى مركز أجا بمحافظة الدقهلية، واشتهر فتح الله على مدار مسيرته بأنه المدافع الهداف خلال المسابقات المختلفة، سواء بمصر أو خلال فترة احترافه بلبنان، حيث شارك فى 344 مباراة وسجل 50 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، كما فاز بالعديد من البطولات مع القلعة البيضاء أبرزها بطولة كأس مصر 3 مرات، فيما حقق لقب بطولة الأمم الأفريقية مرتين عامي 2008 و2010، وكان ضمن أفراد الجيل الذهبي للفراعنة، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

بدأ محمود فتح الله حياته الكروية ناشئا فى صفوف غزل المحلة، قبل أن ينضم للفريق الأول ويقدم مستويات مميزة ليخطف الأنظار وينضم لمنتخبات الناشئين، ليواصل مسيرة التألق وينضم للمنتخب الأول لأول مرة عام 2005.وفى عام 2007 لفت محمود فتح الله الأنظار بقوة بعد التألق ما دفع نادى الزمالك إلى التعاقد معه، وكان انتقاله للأبيض بمثابة شهادة ميلاده كواحد من أفضل المدافعين فى الكرة المصرية، وانضم للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 2008 تحت قيادة حسن شحاتهفى غانا، وتمكن من حصد البطولة مع المنتخب.واصل محمود فتح الله التألق وكان أحد أفراد الجيل الذهبى للفراعنةالذي توج بآخر بطولة أمم أفريقية عام 2010 في أنجولا، حيث لعب أساسيا مع المنتخب وقتها، كما توج مع المنتخب في دورة الألعاب العربية 2007، ودورة حوض النيل 2010.خلال مسيرة محمود فتح الله مع نادي الزمالك في الفترة بين عامي 2007 و2014، حصد لقب كأس مصر3 مرات أعوام 2008 و2013 و2014.وفي عام 2014، انتقل محمود فتح الله إلى نادي طلائع الجيش، وشارك في 21 مباراة خلال موسم وحيد، قبل أن ينتقل إلى فريق عسكري آخر هو الإنتاج الحربي ولعب معه موسمين خاض خلالها 67 مباراة سجل فيها 18 هدفا، ثم انضم إلى فريق النجمة اللبناني ليلعب معهم نصف موسم فقط قبل فسخ تعاقده.وانضم محمود فتح الله إلى فريق النجوم، قبل أن يقرر الرحيل عن الفريق بعد الهبوط لدوري القسم الثاني، ليعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً سبتمبر 2019، بعد مسيرة طويلة مع المنتخب الوطنى ونادى الزمالك ويتجه للتدريب.