موتيابا يشارك مع الزمالك أمام الأهلى ببطولة الجمهورية للشباب

MENAFN - Youm7) يظهر اليوم، الأوغندى ترافيس موتيابا لاعب فريق الزمال الجديد، والمقيد تحت السن، مع فريق الناشئين مواليد 2005 فى قمة بطولة الجمهورية، أمام الأهلى، والتى ستقام اليوم في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

وقرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك الأول، أن يشارك موتيابا مع فريق مواليد 2005 فى مواجهة الأهلى، حتى يكتسب المزيد من الخبرات.

وكانت إدارة الزمالك تعاقدت مع الأوغندي ترافيس موتيابا لمدة أربعة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية لتدعيم صفوف الفريق.





