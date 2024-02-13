موتيابا يشارك مع الزمالك أمام الأهلى ببطولة الجمهورية للشباب

(MENAFN
- Youm7) يظهر اليوم، الأوغندى ترافيس موتيابا لاعب فريق الزمال الجديد، والمقيد تحت السن، مع فريق الناشئين مواليد 2005 فى قمة بطولة الجمهورية، أمام الأهلى، والتى ستقام اليوم في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.
وقرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك الأول، أن يشارك موتيابا مع فريق مواليد 2005 فى مواجهة الأهلى، حتى يكتسب المزيد من الخبرات.
وكانت إدارة الزمالك تعاقدت مع الأوغندي ترافيس موتيابا لمدة أربعة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية لتدعيم صفوف الفريق.
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