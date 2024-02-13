إسحاق أول: انضمامى للأهلى صدفة رغم ميولي للزمالك..جئت إلى مصر أبحث عن شغل

MENAFN - Youm7) كشف النيجيري إسحاق أول لاعب النادي الأهلي السابق، عن كواليس انضمامه للقلعة الحمراء، قادما له من نادي أسوان في عام 1999 لمدة 5 مواسم، بناء على رغبة الألماني راينر تسوبيل المدير الفني للكتيبة الحمراء آنذاك، وصولا للعمل بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي بعد اعتزال كرة القدم.وقال إسحاق أول خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "انضمامي للنادي الأهلي جاء بمحض الصدفة، ومكنش في دماغي أو مخيلتي أن ألعب في الأهلي، عندما أتيت إلى هنا كنت جاي بدور على شغل، كنت جاي مصرعشان اشتغل وقتها".وأشار اللاعب النيجيري: "عندما أنضميت لأسوان لم أستطع المشاركة معه، وكان ذلك الوقت يخوض عدد من المباريات الودية استعدادا للمشاركات الرسمية، وفي ذلك الوقت شاركت معه في مباراة ودية أمام النادي الأهلي، وقدت تماسيح النيل للفوز على المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وأعجب وقتها بإمكانياتي وقدراتي مسؤولو الأهلي".وأضاف أول: "رمضان السيد صاحب فكرة انضمامي للأهلي لكونه أحد أبناء أسوان، وحضر إلى النادي الأسواني بعد مباراتي أمام الأهلي لمشاهدتي عن قرب، ووقتها أنهي ضمي للنادي الأهلي، وأتذكر وقتها حصلت على 5 آلاف جنيه نظير تعاقدي مع القلعة الحمراء".وأردف لاعب الشياطين الحمر السابق: "وقت تفاوض الأهلي معي كان هناك أحاديث من جانب نادي الزمالك، وكان وقتها أصدقائي النيجيريين ألفيس وكلوستفر يلعبان لنادي الزمالك، وحاولوا ضمي للفريق الأبيض رغم ميولي له وقتها، ولكن محمد عامر أقنعني بالانتقال للأهلي وصرف النظر على الانتقال للزمالك".

واصل متحدثاً عن منتخب بلاده: "كنت على يقين أن منتخب نيجيريا سيتوج ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة، ولكن سيناريو كوت ديفوار فاق كل التوقعات، وحزين بالطبع على فقدان اللقب والذي أعتبره أسهل بطولة يمكن حصدها".

وأضاف اللاعب النيجيري: "انطلاقة نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية كانت غير متوقعة، وفي النسخ الماضية عندما يتعثر في البداية يصل للأدوار النهائية، خاصة بعد التعثر في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم، والتعادل مع منتخبي زيمبابوي وليسوتو".

وأشار لاعب نيجيريا: "خريطة كرة القدم الإفريقية تتغير ومفيش منتخب كبير ومنتخب صغير، والمغرب أهدت كوت ديفوار التتويج باللقب على طبق من ذهب، وسيناريو عودة المنتخب الإيفواري للبطولة غير متوقع".

وأردف أول: "منتخب كاب فيردي كان مفأجاة البطولة، وإيمرس فاى مدرب الأفيال الإيفوارية كتب اسمه في تاريخ كوت ديفوار بحروف من ذهب، رغم أنه أقل راتب في البطولة على عكس مدرب مصر البرتغالي روي فيتوريا، الذي لم يقدم أي شيء خلال البطولة أو تحقيق فوز وحيد يشفع له".



